Le FC Barcelone étudie la possibilité de recruter Youri Baas à l’Ajax. C’est ce que rapporte le média espagnol SPORT.

Le directeur technique Deco cherche à renforcer la défense de Barcelone, qui dispose de peu d’options dans l’axe. Baas correspondrait parfaitement au profil recherché par les Catalans.

« Youri Baas, 23 ans, est actuellement l’empereur de la défense de l’Ajax de Míchel », affirme SPORT. « Il figure en bonne place sur la liste de Barcelone, notamment parce qu’il peut aussi jouer au poste d’arrière gauche. »

Selon le média espagnol, Barcelone tient toujours en très haute estime le centre de formation de l’Ajax. La présence de Jordi Cruyff au poste de directeur technique du club amstellodamois est également considérée comme un atout.

Le montant qu’il faudrait débourser pour Baas reste inconnu, mais l’Ajax serait vraisemblablement disposé à faciliter le départ du défenseur. L’été dernier, il était déjà proche d’un transfert au FC Porto, qui ne s’est finalement pas concrétisé à la dernière minute. Baas est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028.

Lisandro Martínez est également cité comme solution de rechange. L’Argentin semble pouvoir quitter Manchester United et correspond lui aussi au profil défini par Barcelone.

Ruud Nijstad figure toujours, lui aussi, sur la liste de Deco. Le jeune prodige de 18 ans du FC Twente est suivi depuis un certain temps, même s’il est surtout considéré comme un joueur d’avenir.