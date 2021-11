Le FC Barcelone veut faire son marché en Premier League

Le FC Barcelone pourrait profiter de la fenêtre des transferts hivernaux pour renforcer son attaque, Raheem Sterling et Edinson Cavani ayant été placés sur le radar du club.

Les Blaugrana ont connu des difficultés cette saison en raison des blessures de leurs attaquants titulaires. Aucun des Sergio Aguero, Ousmane Dembele ou Ansu Fati n'a réussi à rester en forme dans cette première partie de la campagne.

Par conséquent, selon les médias britanniques, le FC Barcelone pourrait essayer d'apporter des renforts lors de la fenêtre de transfert d'hiver, Cavani et Sterling étant les deux cibles qui pourraient être prêtées.

Après l'arrivée de Jack Grealish en provenance d'Aston Villa l'été dernier, Sterling a eu du mal à s'imposer dans l'équipe de départ. L'international anglais n'a débuté que trois duels de Premier League et un match de Ligue des champions depuis le début de la saison.

Sterling a été sur le terrain pendant un total de 700 minutes sur 15 matchs, au cours desquels il a marqué deux fois et produit quelques passes décisives.

"S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cette idée en ce moment", a déclaré Sterling dans une interview au FT's Business of Sport US Summit à New York en octobre dernier.

Bien que Cavani était probablement déjà conscient qu'il ne serait pas titularisé à Manchester United cette saison, après le retour de Cristiano Ronaldo, l'international uruguayen n'a été titularisé que lors de deux matchs pour les Red Devils.