Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Frenkie de JongGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le FC Barcelone signe un superbe carton à six buts, porté par Yamal, Raphinha et Fermín, tous trois étincelants

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le FC Barcelone a repris la tête de la Liga. Au Spotify Camp Nou, les Catalans ont largement dominé le Deportivo Alavés, mal classé, renvoyé au Pays basque sur une défaite 6-1. Barcelone compte désormais deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid et six sur le Real Madrid, qui se déplacera dimanche chez le Racing Santander.

Frenkie de Jong a débuté au poste de défenseur central, un choix surprenant. L’international néerlandais a ainsi laissé de la place au milieu de terrain, notamment à Pedri, qui a débloqué la rencontre d’une magnifique passe en profondeur. Trouvé dans une position très dangereuse, Fermín López a décalé Raphinha, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets : 1-0.

Malgré ce but, Barcelone n’était pas totalement dans son match en début de rencontre, et Alavés aurait pu frapper à plusieurs reprises. Abderrahmane Rebbach a tiré de peu au-dessus alors qu’il se trouvait dans une position très favorable, tandis que le gardien Joan García a repoussé une tentative d’Ángel Pérez au premier poteau.

Barcelone a haussé le rythme d’un cran et a rapidement inscrit le 2-0. Lamine Yamal a bien lu l’appel de Fermín, qui a trouvé le chemin des filets depuis un angle difficile, avec l’aide du gardien Antonio Sivera, peu convaincant sur l’action. Fermín a aussi joué un rôle majeur sur le 3-0. Le gaucher a servi Raphinha, qui a enroulé une belle frappe au fond.

Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

La première période ne s’est pas arrêtée là. Fermín a trouvé João Cancelo, qui a à son tour repéré Yamal démarqué. D’une frappe puissante à l’entrée de la surface, ce dernier a de nouveau fait exulter les supporters barcelonais : 4-0.

Barcelone a de nouveau levé le pied en seconde période, sans qu’Alavés puisse empêcher les Catalans de marquer encore deux fois. Yamal a d’abord porté le score à 5-0 en trompant Sivera d’un petit lob. Son but a dans un premier temps été refusé pour hors-jeu, mais il s’est avéré qu’il n’était pas en position irrégulière.

À dix minutes de la fin, Anthony Gordon y est lui aussi allé de son but. L’Anglais, entré en jeu peu auparavant à la place de Yamal, a gardé tout son sang-froid pour lober élégamment Sivera. Alavés a tout de même sauvé l’honneur. L’ancien attaquant du Real Madrid Mariano Díaz a fixé le score final à 6-1.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google