Le FC Barcelone a repris la tête de la Liga. Au Spotify Camp Nou, les Catalans ont largement dominé le Deportivo Alavés, mal classé, renvoyé au Pays basque sur une défaite 6-1. Barcelone compte désormais deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid et six sur le Real Madrid, qui se déplacera dimanche chez le Racing Santander.

Frenkie de Jong a débuté au poste de défenseur central, un choix surprenant. L’international néerlandais a ainsi laissé de la place au milieu de terrain, notamment à Pedri, qui a débloqué la rencontre d’une magnifique passe en profondeur. Trouvé dans une position très dangereuse, Fermín López a décalé Raphinha, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets : 1-0.

Malgré ce but, Barcelone n’était pas totalement dans son match en début de rencontre, et Alavés aurait pu frapper à plusieurs reprises. Abderrahmane Rebbach a tiré de peu au-dessus alors qu’il se trouvait dans une position très favorable, tandis que le gardien Joan García a repoussé une tentative d’Ángel Pérez au premier poteau.

Barcelone a haussé le rythme d’un cran et a rapidement inscrit le 2-0. Lamine Yamal a bien lu l’appel de Fermín, qui a trouvé le chemin des filets depuis un angle difficile, avec l’aide du gardien Antonio Sivera, peu convaincant sur l’action. Fermín a aussi joué un rôle majeur sur le 3-0. Le gaucher a servi Raphinha, qui a enroulé une belle frappe au fond.

La première période ne s’est pas arrêtée là. Fermín a trouvé João Cancelo, qui a à son tour repéré Yamal démarqué. D’une frappe puissante à l’entrée de la surface, ce dernier a de nouveau fait exulter les supporters barcelonais : 4-0.

Barcelone a de nouveau levé le pied en seconde période, sans qu’Alavés puisse empêcher les Catalans de marquer encore deux fois. Yamal a d’abord porté le score à 5-0 en trompant Sivera d’un petit lob. Son but a dans un premier temps été refusé pour hors-jeu, mais il s’est avéré qu’il n’était pas en position irrégulière.

À dix minutes de la fin, Anthony Gordon y est lui aussi allé de son but. L’Anglais, entré en jeu peu auparavant à la place de Yamal, a gardé tout son sang-froid pour lober élégamment Sivera. Alavés a tout de même sauvé l’honneur. L’ancien attaquant du Real Madrid Mariano Díaz a fixé le score final à 6-1.