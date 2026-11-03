Le FC Barcelone se rachète après ses défaites cuisantes face au PSG et au Real Madrid

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 face à Aston Villa, mardi, au Spotify Camp Nou, en Ligue des champions. Un résultat encourageant pour l’équipe d’Hansi Flick après les récentes débâcles contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Frenkie de Jong a débuté sur le banc des Catalans.

Barcelone a connu une entame de rêve à domicile. Profitant d’une relance approximative d’Aston Villa, Lamine Yamal a ouvert le score pour les siens dès la 7e minute. Quelques minutes plus tard, Ian Maatsen a reçu un carton jaune, avertissement pour le latéral gauche qu’il devait désormais faire attention.

Aston Villa a tenté de reprendre un peu le contrôle du match et a pu regretter de voir le gardien barcelonais Joan García détourner superbement une frappe puissante de Johan Manzambi . Le géant catalan a conservé son avance de 1-0 à domicile jusqu’à la mi-temps.

La tâche des visiteurs anglais s’est encore compliquée lorsqu’une frappe déviée de Raphinha a fini au fond des filets : 2-0. Un sérieux coup dur pour Aston Villa, qui se déplacera le week-end prochain chez Manchester United, en perdition.

Barcelone a scellé le sort du match sous la pluie au bout de 65 minutes. Raphinha a bien jugé un long ballon venu de l’arrière avant de conclure avec sang-froid. Aston Villa a encore tenté de sauver l’honneur, Leon Goretzka trouvant le poteau de la tête.

Unai Emery a décidé de faire entrer Tammy Abraham à la place de Nicolas Jackson en fin de match. De Jong était alors déjà sur le terrain côté barcelonais. Le Néerlandais avait remplacé Pedri, épuisé, pour les 20 dernières minutes.

Une soirée assez facile, donc, pour Barcelone au Spotify Camp Nou. Une bonne répétition générale avant le choc de dimanche contre l’Atlético Madrid en Liga. Les Madrilènes sont deuxièmes, à deux points du leader barcelonais.