Le FC Barcelone salue la première sélection de Hamza Abdelkarim avec l’équipe nationale égyptienne

Les débuts du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim avec la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026 ont suscité un vif intérêt au sein du FC Barcelone, qui suit de près l’évolution du talent de ce joueur de 18 ans.

Le jeune attaquant est entré en jeu à la 76^e minute du match Égypte-Belgique, conclu par un nul 1-1, remplaçant son capitaine et mentor Mohamed Salah dans un instant fort en symboles et en promesses.

Sur ses réseaux sociaux officiels, le FC Barcelone a salué cette première en publiant une photo du jeune homme avec la délégation égyptienne, accompagnée d’un message de félicitations soulignant la fierté du club pour l’un de ses plus grands espoirs.

Cas rare, il a été propulsé directement des moins de 17 ans chez les A pour fouler la pelouse du Mondial.

Il a également reçu un message personnel de son entraîneur chez les jeunes du club, Paul Planas, qui lui a écrit sur son compte : « Félicitations pour tes débuts, continue comme ça », accompagnant sa publication de deux emojis (un cœur et un cerveau) ainsi que de deux photos du joueur arborant les maillots du FC Barcelone et de l’Égypte, un geste qui a suscité l’enthousiasme des supporters catalans.

Le club catalan est conscient du potentiel colossal de l’attaquant égyptien, dont le physique imposant et les qualités offensives hors norme se démarquent même au sein de la prestigieuse Masia.