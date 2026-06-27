La participation du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim avec la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026 a suscité un vif intérêt au sein du FC Barcelone, qui suit de près l'évolution de ce joueur de 18 ans.

Le jeune attaquant est entré en jeu lors des trois rencontres de la phase de groupes, dont la dernière face à l’Iran, samedi à l’aube, lors de la troisième journée, conclue sur le score de 1-1.

Le compte officiel du FC Barcelone sur le réseau « X » a publié une photo de Hamza Abdelkarim aux côtés de Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, avec la légende suivante : « L’Égypte se qualifie pour le tour suivant après un match nul 1-1 face à l’Iran. Hamza Abdelkarim est entré en jeu en deuxième mi-temps. »

Le jeune joueur égyptien a rejoint le club catalan lors du dernier mercato d'hiver dans le cadre d'un prêt destiné à renforcer l'équipe des jeunes. Depuis son arrivée, il a réussi à se faire remarquer grâce aux minutes qu'il a disputées sous le maillot du Barça, ainsi qu'à sa sélection en équipe nationale égyptienne pour la Coupe du monde.

Au cours de ses six premiers mois à Barcelone, le joueur n’a disputé que peu de matchs sous le maillot blaugrana en raison de contraintes administratives et bureaucratiques.

Arrivé en janvier, il n’a pu jouer qu’à partir de mars, mais il s’est rapidement imposé comme un atout majeur pour l’équipe jeune, disputant 11 matchs et inscrivant 8 buts.

Le FC Barcelone a récemment transformé le prêt d’Hamza Abdelkarim en transfert définitif en provenance d’Al-Ahly.



