Lors du choc entre l’Ajax et le PSV samedi prochain, plusieurs grands clubs européens seront bien représentés en tribunes. Selon Lentin Goodijk, observateur de clubs pour Voetbal International, Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone, entre autres, feront le déplacement pour observer de près Mika Godts.

Samedi dernier, face au NAC Breda, l’ailier gauche a encore justifié l’intérêt suscité : partant de son propre camp, il a traversé le terrain en solo avant de conclure pour le 0-2. « Ce but va faire le tour du monde ; les gens vont se renseigner et découvrir qu’il a déjà marqué seize fois et délivré onze passes décisives », analyse Goodijk.

Outre ces trois émissaires, Manchester United, Manchester City et le Bayern Munich suivent aussi de près le Belge, annonçant une bataille acharnée sur le marché estival.

« Godts n’est pas seulement agréable à regarder, il affiche aussi d’excellentes statistiques », analyse Goodijk. Cette saison, le Belge se distingue sur plusieurs plans : il est le joueur de l’Eredivisie qui crée le plus d’occasions et figure parmi les meilleurs dans l’exercice des dribbles réussis. Son style, à la fois direct et créatif, fait sa force.

Avec 16 buts et 11 passes décisives en 29 matchs, il est tout simplement le joueur le plus influent de l’Eredivisie.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2029, le joueur pourrait toutefois forcer la main de son club. « À un moment donné, on atteint un niveau d’offres que l’on ne peut pas refuser », conclut Goodijk.