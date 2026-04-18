Le FC Barcelone s’intéresserait à un ancien joueur ayant connu un passage à vide en Eredivisie pour remplacer Robert Lewandowski

Selon Matteo Moretto pour Marca, le FC Barcelone s’intéresse de près à Alexander Sørloth. Le Norvégien de 30 ans, actuellement à l’Atlético de Madrid, est vu comme un successeur potentiel de Robert Lewandowski.

Selon le journaliste, le club catalan aurait « jeté son dévolu sur Sørloth », en raison des incertitudes qui entourent l’avenir de Lewandowski.

Sous contrat au Camp Nou jusqu’en juin prochain, l’international polonais pourrait prolonger son aventure catalane, mais uniquement en acceptant une baisse de salaire. Il aurait par ailleurs reçu des offres lucratives en provenance de clubs extra-européens.

Selon le journaliste, le Norvégien présente un profil technique proche de celui du Polonais et pourrait s’adapter immédiatement au système de Hansi Flick.

Reste à savoir si l’Atlético acceptera de céder un de ses joueurs à un concurrent direct. Sous contrat à Madrid jusqu’en 2028, Sørloth est estimé à vingt millions d’euros par Transfermarkt.

International norvégien à 70 reprises, il a rejoint l’Atlético en 2024 et a déjà marqué 41 buts ainsi que délivré 3 passes décisives en 100 matchs officiels, dont son dernier, inscrit le 8 avril en quart de finale de la Ligue des champions… contre le Barça.

De début 2016 à mi-2017, Sørloth était sous contrat avec le FC Groningen, mais cette expérience n’a pas été couronnée de succès : en 43 matchs officiels, il n’a inscrit que 6 buts et délivré 4 passes décisives.