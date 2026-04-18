Le FC Barcelone s’intéresse à un ancien joueur ayant connu un passage mitigé en Eredivisie : « Il est capable de s’adapter rapidement. »

Selon Matteo Moretto pour Marca, le FC Barcelone s’intéresse de près à Alexander Sørloth. Le Norvégien de 30 ans, actuellement à l’Atlético de Madrid, est vu comme un successeur potentiel de Robert Lewandowski.

Selon le journaliste, le club catalan aurait « jeté son dévolu sur Sørloth », en raison des incertitudes qui entourent l’avenir de Lewandowski.

Sous contrat au Camp Nou jusqu’en juin prochain, l’international polonais pourrait prolonger son aventure catalane, mais uniquement en acceptant une baisse de salaire. Il aurait par ailleurs reçu des offres alléchantes en provenance de clubs non européens.

Considéré comme une alternative crédible à l’international polonais, l’ancien joueur de Crystal Palace présente un profil technique similaire et pourrait, toujours selon Moretto, s’adapter immédiatement au système de Hansi Flick.

Reste à savoir si l’Atlético acceptera de laisser partir un de ses joueurs vers un concurrent direct. Sous contrat à Madrid jusqu’en 2028, Sørloth est estimé à environ vingt millions d’euros parTransfermarkt.

International norvégien à 70 reprises, il évolue chez les Colchoneros depuis 2024 et a déjà marqué 41 buts ainsi que délivré 3 passes décisives en 100 rencontres officielles. Son dernier but remonte au 8 avril, en quart de finale de Ligue des champions, justement contre le Barça.

Entre début 2016 et mi-2017, Sørloth a porté les couleurs du FC Groningen sans convaincre : 6 buts et 4 passes décisives en 43 matchs officiels.