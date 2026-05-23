Le FC Barcelone a conclu sa saison en Liga par une défaite 3-1 sur la pelouse de Valence. Frenkie de Jong est entré en jeu après la pause pour le champion d’Espagne, mais il a finalement quitté le terrain battu. Le Real Madrid, deuxième du classement, a régalé ses supporters avec de belles actions et une victoire 4-2 face à l’Athletic Club.

La première période, disputée au Mestalla, est restée muette : Hugo Duro a manqué une tête à bout portant, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Alejandro Balde et Robert Lewandowski, dont le départ est acté, ont trouvé le poteau. De Jong, revenu dans le groupe après deux matches d’absence pour maladie, a observé la scène depuis le banc.

Le match s’est débloqué après l’heure de jeu : un tir de Ferran Torres a été dévié dans ses propres filets par Lewandowski. Peu après, De Jong a remplacé Dani Olmo au milieu de terrain du champion. Valence a réclamé un penalty lorsque Unai Núñez s’est effondré dans la surface, mais, après consultation du VAR, l’arbitre a refusé de siffler la faute. Sur une erreur défensive barcelonaise, Javi Guerra a égalisé (1-1).

Cinq minutes plus tard, Luis Rioja, bien placé sur un rebond, donnait même l’avantage aux siens. Dans le temps additionnel, Marc Bernal semblait offrir un penalty aux Valenciens. Le milieu barcelonais s’en est sorti grâce à la VAR, qui a confirmé auprès de l’arbitre Adrian Cordero qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un penalty. Hansi Flick a alors multiplié les changements dans les dernières minutes, mais cela n’a pas suffi au Barça pour éviter la défaite, d’autant qu’Andreas Christensen a manqué une occasion en or. Pire, à la 97^e minute, Guido Rodríguez a fixé le score final à 3-1.

Real Madrid - Athletic Club 4-2

Dès l’entame, Dani Carvajal lance Gonzalo García, qui conclut avec sang-froid. Peu avant la mi-temps, Jude Bellingham double la mise d’une frappe limpide depuis l’intérieur de la surface, illustrant l’efficacité du Real Madrid. Le suspense renaît toutefois dans le temps additionnel : Gorka Guruzeta trompe Thibaut Courtois d’une belle frappé.

Dès la reprise, Kylian Mbappé, parfaitement positionné, a redonné de l’air aux siens en inscrivant le 3-1. Le Real a ensuite géré la fin de rencontre avec sérénité. Brahim Díaz a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel, avant que Iñaki Williams ne sauve l’honneur pour l’Athletic Club.

Par ailleurs, le retour de José Mourinho, actuellement à la tête du Benfica, au Real Madrid semble n’être qu’une question de temps. L’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa a annoncé vendredi, en conférence de presse, qu’il ne serait plus à la tête de l’équipe la saison prochaine.