Le FC Barcelone remporte un match au sommet à l'extérieur contre l'Atlético et est en bonne voie pour le titre de champion

Le FC Barcelone est en pole position pour remporter le titre de champion d'Espagne cette saison. Alors que plus tôt dans la journée, le Real Madrid s'était incliné 2-1 face au RCD Majorque, l'équipe de Hansi Flick a réussi à s'imposer le soir même sur le même score contre l'Atlético de Madrid. Grâce à cette victoire, le Barça compte désormais sept points d'avance sur son poursuivant, le Real Madrid.

En première mi-temps, Barcelone a dominé le jeu. Fermin Lopez et Lamine Yamal se sont créé une occasion en or dans la surface dès le premier quart d'heure, mais tous deux ont manqué le cadre. De l'autre côté, Joan Garcia a dû s'interposer sur une tentative d'Antoine Griezmann.

À la 35e minute, Yamal a eu l'occasion d'ouvrir le score. Le jeune prodige du Barça a envoyé un tir enroulé vers le but, mais le ballon a effleuré le poteau et est passé à côté.

Cinq minutes avant la mi-temps, le match s'est vraiment emballé à Madrid. L'ancien joueur du Barça Clément Lenglet a adressé une longue passe depuis l'arrière à Giuliano Simeone, qui a contrôlé le ballon et l'a propulsé au fond des filets : 1-0.

Trois minutes plus tard, l'équipe de Hansi Flick égalisait déjà. Dani Olmo trouvait Marcus Rashford dans la surface, qui, du pied gauche, glissait calmement le ballon sous le gardien : 1-1.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, l'Atlético s'est retrouvé à dix. L'arrière gauche Nicolas Gonzalez a reçu son deuxième carton jaune et a dû quitter le terrain. Après intervention du VAR, ce deuxième carton jaune a été transformé en carton rouge direct.

Peu après la reprise, le Barça a failli se retrouver lui aussi à dix. Gerard Martin a continué sa course après une passe et a percuté de plein fouet le pied de son adversaire. Après intervention du VAR, ce carton a toutefois été transformé en carton jaune, ce qui a permis à Barcelone de s'en tirer à bon compte.

Après de nombreuses occasions pour Barcelone, il a fallu attendre la 88e minute pour que l'équipe catalane prenne l'avantage. Robert Lewandowski a reçu le ballon par inadvertance après un arrêt de Juan Musso et a vu, à sa grande surprise, le ballon finir dans les filets : 1-2.