Barcelone se renseigne de nouveau sur l’international allemand
Selon le journaliste de Sky Germany Florian Plettenberg, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et son entraîneur Hansi Flick se sont renseignés sur la situation actuelle en Bavière de l’international allemand de 30 ans. Les deux décideurs gardent une haute opinion de l’imposant défenseur central, alors qu’ils cherchent à renforcer leur défense pour la seconde moitié de la saison. Le Barça a donc pris contact pour savoir si un transfert cet hiver était envisageable.
Un intérêt antérieur à son arrivée au Bayern
Tah est bien connu des dirigeants du Camp Nou, qui avaient déjà étudié la possibilité de le recruter en 2025, alors que son contrat avec le Bayer Leverkusen arrivait à échéance. Si le club catalan avait sérieusement envisagé cette option à l’époque, il avait finalement renoncé à conclure un accord, laissant le joueur rejoindre son rival national, le Bayern.
Depuis son arrivée à l’Allianz Arena, le défenseur expérimenté s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les champions de Bundesliga. En 67 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs du club allemand, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, tout en consolidant sa place dans le onze de départ.
Un départ cet hiver totalement exclu
Malgré l’intérêt renouvelé du FC Barcelone, le journaliste allemand précise qu’un transfert à la mi-saison n’est pas jugé envisageable dans les circonstances actuelles. Tah est parfaitement installé à Munich et lié au club par un contrat de longue durée, qui court jusqu’à l’été 2029. De son côté, le Bayern n’a aucune intention d’autoriser son départ en janvier.
Les champions d’Espagne ne devraient donc pas donner suite à cette première prise de renseignements. Par ailleurs, de précédentes informations indiquent que Flick et son équipe chargée du recrutement préféreraient idéalement recruter un défenseur central gaucher de métier afin d’équilibrer leur défense.
D’autres cibles en tête de liste pour janvier
Un transfert de Tah étant de fait écarté pour le mercato hivernal, le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez, dont le contrat à Old Trafford expire en 2027, apparaît désormais comme l’option la plus réaliste pour le FC Barcelone. Le club catalan a également été timidement associé à Natan, défenseur du Real Betis, et à Piero Hincapie, défenseur d’Arsenal. Deco et Flick doivent maintenant décider quelle autre cible privilégier à l’ouverture du mercato en janvier.