Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone a de nouveau pris des renseignements sur la disponibilité du défenseur central du Bayern Munich Jonathan Tah en vue du prochain mercato de janvier. Le champion d’Espagne en titre recherche activement un défenseur expérimenté pour évoluer aux côtés du jeune prodige Pau Cubarsi au cœur de sa défense.

Publicité

Barcelone se renseigne de nouveau sur l’international allemand

Selon le journaliste de Sky Germany Florian Plettenberg, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et son entraîneur Hansi Flick se sont renseignés sur la situation actuelle en Bavière de l’international allemand de 30 ans. Les deux décideurs gardent une haute opinion de l’imposant défenseur central, alors qu’ils cherchent à renforcer leur défense pour la seconde moitié de la saison. Le Barça a donc pris contact pour savoir si un transfert cet hiver était envisageable.

Un intérêt antérieur à son arrivée au Bayern

Tah est bien connu des dirigeants du Camp Nou, qui avaient déjà étudié la possibilité de le recruter en 2025, alors que son contrat avec le Bayer Leverkusen arrivait à échéance. Si le club catalan avait sérieusement envisagé cette option à l’époque, il avait finalement renoncé à conclure un accord, laissant le joueur rejoindre son rival national, le Bayern.

Depuis son arrivée à l’Allianz Arena, le défenseur expérimenté s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les champions de Bundesliga. En 67 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs du club allemand, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, tout en consolidant sa place dans le onze de départ.

Un départ cet hiver totalement exclu

Malgré l’intérêt renouvelé du FC Barcelone, le journaliste allemand précise qu’un transfert à la mi-saison n’est pas jugé envisageable dans les circonstances actuelles. Tah est parfaitement installé à Munich et lié au club par un contrat de longue durée, qui court jusqu’à l’été 2029. De son côté, le Bayern n’a aucune intention d’autoriser son départ en janvier.

Publicité Publicité

Les champions d’Espagne ne devraient donc pas donner suite à cette première prise de renseignements. Par ailleurs, de précédentes informations indiquent que Flick et son équipe chargée du recrutement préféreraient idéalement recruter un défenseur central gaucher de métier afin d’équilibrer leur défense.

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

D’autres cibles en tête de liste pour janvier

Un transfert de Tah étant de fait écarté pour le mercato hivernal, le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez, dont le contrat à Old Trafford expire en 2027, apparaît désormais comme l’option la plus réaliste pour le FC Barcelone. Le club catalan a également été timidement associé à Natan, défenseur du Real Betis, et à Piero Hincapie, défenseur d’Arsenal. Deco et Flick doivent maintenant décider quelle autre cible privilégier à l’ouverture du mercato en janvier.