Le FC Barcelone réalise un très gros coup et obtient la signature très convoitée

Raphinha a signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone, annonce Fabrizio Romano. Le Brésilien est désormais lié jusqu’à la mi-2030 au Spotify Camp Nou.

Le contrat de Raphinha courait jusqu’à la mi-2028 avec le Barça, mais le club ne prend aucun risque et offre déjà un nouveau bail à son capitaine. L’été dernier, l’ancien joueur du Sporting Portugal suscitait déjà beaucoup d’intérêt, notamment en Arabie saoudite.

Raphinha est arrivé à l’été 2022 en provenance de Leeds United pour près de soixante millions d’euros. Le Brésilien a disputé jusqu’ici 185 matches avec le club catalan.

Il y a inscrit 89 buts et délivré 62 passes décisives. S’il est à l’origine un ailier, il évolue cette saison très souvent à la pointe de l’attaque du Barça. Et cela lui réussit très bien.

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Avec le Barça, l’attaquant de 29 ans a remporté à trois reprises le championnat d’Espagne et trois fois la Coupe d’Espagne. Il a été élu joueur de l’année en Liga il y a deux ans.

Raphinha a dû quitter prématurément le stage du Brésil la semaine dernière en raison d’une blessure à la cuisse. Il devrait toutefois se remettre rapidement pour les prochains matches du FC Barcelone.