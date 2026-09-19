Le FC Barcelone et Raphinha ont trouvé un accord sur un nouveau contrat, confirme le directeur sportif Deco. Le Brésilien va prolonger son engagement, qui courait jusqu’à la mi-2028, jusqu’à la mi-2030. Xavi Espart et Marc Bernal vont eux aussi prolonger.

Raphinha est arrivé à l’été 2022 en provenance de Leeds United pour un peu moins de soixante millions d’euros et s’est avéré valoir largement cette importante indemnité de transfert. L’ailier gauche a déjà disputé 184 matches pour le club, pour un total de 86 buts et 62 passes décisives.

Raphinha atteint surtout un niveau exceptionnel avec le club catalan depuis la saison 2024/25. Lors de cet exercice, il a signé 34 buts et 26 passes décisives en 57 matches. Même lors de la saison précédente, au cours de laquelle il a connu quelques pépins physiques, il a affiché de très bonnes statistiques avec 21 buts et 8 passes décisives en 33 rencontres.

Cette saison, Raphinha a démarré de manière folle avec onze buts et trois passes décisives en seulement sept matches. L’attaquant de 29 ans a trouvé le chemin des filets au moins une fois dans tous les matches sauf un. Lors de cette seule rencontre sans but, à l’extérieur contre Levante, il a délivré deux passes décisives.

Deco a lui-même confirmé la nouvelle samedi lors d’un discours pendant une assemblée des membres et a annoncé dans le même temps qu’Espart et Bernal allaient eux aussi s’engager plus longtemps avec le club.

Dès que les détails administratifs seront réglés, ce qui, selon Deco, se fera 'dans la semaine à venir', le trio sera officiellement lié plus longtemps au Spotify Camp Nou.

Raphinha a confirmé vendredi sur RAC 1 qu’il souhaitait vivement rester plus longtemps. « Il semble que j’aie encore quelques années devant moi et je serais très heureux de prolonger mon contrat. J’espère pouvoir terminer ma carrière ici sans devoir aller ailleurs. »



