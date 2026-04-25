Le FC Barcelone profite pleinement du faux pas du Real Madrid et sent le titre national à portée de main

Le FC Barcelone a fait l’essentiel samedi en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Getafe et compte désormais onze points d’avance sur le Real Madrid, tenu en échec 1-1 à Betis la veille. À cinq journées de la fin, le sacre national semble désormais une simple formalité pour les Blaugranas.

Lamine Yamal, blessé mercredi, est d’ailleurs forfait pour le reste de la saison. La première occasion franche est intervenue peu après la demi-heure de jeu : Roony Bardghji, aligné à droite en remplacement de Yamal, concluait d’une frappe juste à côté à l’issue d’une belle action collective.

Le 0-1 est finalement tombé dans le temps additionnel de la première période : Fermín López a expédié le ballon dans le coin inférieur droit, sous les yeux d’un Lamine Yamal ravi et de ses coéquipiers. C’était également la mi-temps au Coliseum Alfonso Pérez.

Dès la reprise, les Blaugranas ont cherché à alourdir le score. Hansi Flick a ensuite solidifié son milieu en lançant Frenkie de Jong en lieu et place de Gavi à l’heure de jeu.

Quinze minutes plus tard, Marcus Rashford, auteur d’une belle action individuelle, a scellé le score d’une frappe précise (0-2). Le match était alors plié pour Barcelone, qui a parfois bien combiné et n’a, en réalité, pas rencontré de difficultés face à Getafe.

Getafe a tout de même tremblé en fin de match, lorsque la tête de Martin Satriano a frôlé les montants. Sans succès. Les Blaugranas ont donc fait un pas de plus vers le sacre.

Le sacre pourrait même intervenir dès la semaine prochaine, en cas de victoire sur la pelouse d’Osasuna et si le Real Madrid laisse des points en route face à l’Espanyol. Sinon, le Clásico à domicile une semaine plus tard offrirait une dernière chance aux Blaugranas de sceller le titre.