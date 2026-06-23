Le FC Barcelone préparerait une deuxième offre pour recruter Álvarez, tandis que l’Atlético de Madrid reste attentif à la situation

Le FC Barcelone nourrit toujours l’espoir de recruter l’Argentin Julián Álvarez, star de l’Atlético de Madrid, lors du mercato estival, surtout après les déclarations du joueur hier, lundi.

Après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, l’attaquant a confié : « Le mieux pour moi, c’est de partir, car je veux réaliser mon rêve. »

Selon plusieurs médias, l’attaquant penche en faveur du Barça malgré l’intérêt du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et d’Arsenal.

Selon le site français Foot Mercato, qui cite Marca, le Barça aurait déjà déposé une première offre de 100 millions d’euros et se préparerait à en soumettre une seconde, plus élevée, sans dépasser 120 millions.

Le quotidien précise toutefois que le club catalan ne monterait pas au-delà de 150 millions d’euros, somme proposée il y a quelques jours par le Real Madrid et déjà refusée par l’Atlético.

De son côté, le quotidien catalan Sport annonce la préparation d’une nouvelle offre de 130 M€, sans certitude que cette somme suffise à convaincre les Colchoneros.

Rappelons toutefois qu’Alvarez dispose d’une clause libératoire de 500 millions d’euros dans son contrat avec l’Atlético, ce qui place le club madrilène en position de force dans les négociations.