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Le FC Barcelone a officiellement levé l’interdiction de stade qui frappait son principal groupe de supporters chantants, juste à temps pour son match crucial de Ligue des champions face à Aston Villa. Le club avait auparavant prononcé cette suspension à la suite d’une série de manquements disciplinaires et de problèmes de sécurité survenus lors de la défaite face au Real Madrid dans un Clasico à fort enjeu.

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Le retour des ultras se profile après les incidents du Clasico

Barcelone a confirmé que sa tribune réservée aux chants des supporters, appelée « grada de animacion », pourrait rouvrir pour le prochain match de Ligue des champions contre Aston Villa. Dans un communiqué officiel publié sur son site, le club a précisé que cette décision faisait suite à une réunion entre des représentants de ses services de sécurité et les responsables de plusieurs groupes de supporters. La suspension temporaire a ainsi été levée. Cette sanction avait privé les 1 200 supporters concernés du récent match de championnat contre Alaves en raison de leur comportement lors de la dernière rencontre face au Real Madrid.

Ces mesures internes faisaient suite à une plainte officielle déposée par La Liga auprès des instances disciplinaires de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Dans son rapport, la ligue a décrit une atmosphère délétère pendant le Clasico et recensé plusieurs jets d’objets sur la pelouse, notamment des bouteilles et des briquets.

Les autorités se sont particulièrement inquiétées de signalements d’insultes visant des personnalités comme Jose Mourinho et Marc Cucurella. Le club catalan fait désormais l’objet d’une surveillance étroite et s’expose à d’éventuelles sanctions supplémentaires si ces comportements se poursuivent à l’Estadi Olimpic Lluis Companys.

Inquiétudes pour la sécurité et incident impliquant Camavinga

Getty Images

L’une des accusations les plus graves figurant dans le rapport officiel concerne une tentative d’agression physique contre le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga. Lors des célébrations du deuxième but madrilène, un supporter aurait tenté de frapper l’international français avec une hampe de drapeau. Cet incident, ainsi que les nombreux projectiles tombés sur les joueurs, a principalement motivé la décision initiale du club d’interdire l’accès au stade à ce groupe de supporters. Le club reste préoccupé par l’atteinte à son image causée par ces actes, mais aussi par le danger immédiat qu’ils représentent pour la sécurité des joueurs sur la pelouse.

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Après la publication d’un rapport détaillant dix infractions disciplinaires distinctes, les groupes de supporters se sont désormais formellement engagés à maintenir une ambiance civile et respectueuse lors des prochains matches. En autorisant leur retour, le club leur témoigne sa confiance et reconnaît le rôle essentiel de cette tribune pour soutenir l’équipe et créer une atmosphère intimidante pour les clubs européens visiteurs. L’ambiance devrait jouer un rôle crucial lorsqu’Unai Emery emmènera à Barcelone son équipe de Premier League en pleine réussite pour un match important de la phase de groupes européenne.

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Une surveillance stricte des comportements à venir

Malgré la levée de l’interdiction, les dirigeants de Barcelone ont prévenu que cette tribune ferait l’objet d’une surveillance rigoureuse pendant le match contre Aston Villa. Ils ont clairement indiqué qu’ils n’hésiteraient pas à prononcer de nouvelles interdictions de stade si les règles de comportement convenues n’étaient pas respectées.

Les conséquences financières de ces incidents inquiètent également de plus en plus la direction, alors que les amendes infligées à répétition par les instances nationales et européennes continuent de s’accumuler. Le club risque une fermeture partielle du stade si la RFEF ou l’UEFA estime qu’il n’a pas su contrôler ses supporters les plus bruyants.

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Dans un communiqué, le club a souligné que l’engagement des représentants des supporters devait se traduire par des changements concrets dans les tribunes. Barcelone a exprimé l’espoir que cet accord collectif empêcherait de nouveaux incidents de ce type, afin de protéger les intérêts de ses membres, de l’ensemble de ses supporters et de l’institution elle-même.