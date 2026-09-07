Le FC Barcelone prend des mesures supplémentaires pour le match de Ligue des champions contre Feyenoord. Les Catalans veulent empêcher des supporters rotterdamois de prendre place dans les tribunes réservées aux locaux.

Les supporters de Feyenoord achètent régulièrement des billets individuels pour les tribunes locales, aussi bien aux Pays-Bas qu’à l’étranger. Le Barça veut empêcher que des fans de Feyenoord ayant fait le déplacement se retrouvent parmi les supporters locaux en rendant tous les billets nominatifs.

Les stadiers vérifieront ensuite aux portes d’accès du Camp Nou que les supporters utilisent bien un billet à leur propre nom. En outre, le FC Barcelone veut effectuer des contrôles pendant le match afin d’empêcher que des supporters de Feyenoord prennent malgré tout place dans les tribunes locales.

Le parcage visiteurs est complet et Feyenoord sera soutenu à Barcelone par 2 986 supporters. Tous les noms sont connus du club et des autorités espagnoles.

Le stade n’est pas encore à guichets fermés. L’une des raisons est l’horaire de coup d’envoi avancé, à 18 h 45, ce qui est plutôt tôt selon les standards espagnols. Cela a permis aux supporters de Feyenoord de mettre la main sur les billets restants pour les tribunes locales, mais Barcelone tente désormais d’étouffer cela dans l’œuf.

Le FC Barcelone a durci sa politique concernant les visiteurs depuis 2022, après qu’Eintracht Francfort s’est déplacé dans la ville catalane avec plus de 35 000 supporters. Cela avait provoqué des incidents dans et autour du stade. Contre Newcastle United, la saison dernière, la situation a de nouveau mal tourné, des supporters anglais ayant réussi à obtenir des billets destinés aux fans du Barça.

Le Camp Nou est actuellement en rénovation et peut accueillir 62 000 supporters. Lorsque le troisième anneau sera achevé, le club pourra accueillir 105 000 fans. Pour le duel contre Feyenoord de mercredi prochain, Barcelone préfère en tout cas ne prendre aucun risque.