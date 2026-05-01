Le FC Barcelone pourrait bientôt être contraint de quitter le Camp Nou pendant une période prolongée

Le FC Barcelone devra bientôt se rabattre temporairement sur un autre stade. Les travaux de rénovation du Camp Nou n’étant pas encore tout à fait terminés, les Catalans devront à nouveau trouver un site d’accueil temporaire pour la saison 2027/28.

Le mythique stade a déjà subi une première phase de rénovation entre l’été 2023 et novembre 2025, poussant le club à jouer provisoirement ses matchs à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, sur la montagne de Montjuïc.

À la fin de l’année dernière, le club a réintégré son antre mythique, mais les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés. Actuellement, le stade peut accueillir environ 60 000 personnes.

Les travaux se concentrent aujourd’hui sur la troisième et dernière tribune, encore fermée au public.

La dernière phase, qui inclut la pose d’un toit, s’étendra sur plusieurs mois.

Cette opération est prévue durant l’exercice 2027/2028, période pendant laquelle l’enceinte ne pourra pas accueillir de rencontres.

Le club doit donc à nouveau trouver une solution temporaire. Selon la radio Cadena SER, l’Estadi Olímpic Lluís Companys serait à nouveau le candidat principal pour accueillir les matchs à domicile.