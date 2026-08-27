Le FC Barcelone a également remporté, jeudi, son deuxième match de championnat de la saison. Les Catalans se sont montrés bien trop forts pour l’Athletic Club à domicile, même s’ils ont oublié de le traduire davantage au tableau d’affichage : 2-0. Raphinha, déjà auteur de deux buts et d’une passe décisive la semaine passée contre Elche (0-5), a ouvert le score en première période. Fermín López, lui aussi buteur à deux reprises la semaine dernière, a scellé la rencontre après la pause.

Barcelone, où Frenkie de Jong, blessé au genou, manquait encore à l’appel, a dominé dès le début et a rapidement lancé un sérieux avertissement à l’Athletic par l’intermédiaire de Raphinha. Le Brésilien s’était échappé, mais il était parti un peu trop tôt.

Lamine Yamal, en particulier, s’est rapproché à plusieurs reprises du but de l’ouverture du score pour Barcelone. Le prodige a d’abord envoyé sa première tentative à côté, avant qu’Unai Simón ne repousse un peu plus tard une meilleure frappe de son compatriote.

Barcelone a continué de pousser et, après une frappe de Raphinha sur le poteau, Pedri a cru inscrire le 1-0. Mais Yamal était, au départ de l’action, en position de hors-jeu d’un rien, ce qui a annulé le but.

Juste après ce but refusé, les supporters locaux ont finalement pu lever les bras. Pedri a délivré une délicieuse passe en profondeur pour Raphinha, qui a éliminé très facilement le champion du monde Simón avant de conclure tranquillement : 1-0.

En seconde période, le scénario du match a très peu changé. Barcelone a continué à se créer de nombreuses occasions et à les manquer, tandis que l’Athletic tentait de survivre en guettant cette unique opportunité.

Ainsi, Anthony Gordon a tiré au-dessus puis à côté, tandis que Yamal a de nouveau trouvé le poteau entre-temps. L’entraîneur Hansi Flick a estimé, après une heure de jeu, que le moment était venu pour Rodri de faire ses débuts officiels avec Barcelone. Le Madrilène a reçu une ovation du public catalan.

La 2-0 méritée est finalement tombée à dix minutes du terme. Le centre de Karim Adeyemi a été très mal négocié par Aymeric Laporte, qui n’a pu que regarder Fermín en profiter très facilement devant Simón : 2-0.



