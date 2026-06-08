Le FC Barcelone organise des visites médicales et renforce son contingent néerlandais

Selon Mike Verweij du journal De Telegraaf, Shane Kluivert intégrera l’équipe première du FC Barcelone la saison prochaine. Le fils de Patrick passera la visite médicale à son retour de vacances.

L’attaquant, qui évolue actuellement au sein du centre de formation blaugrana, le Barcelona Atlètic, a disputé 22 matchs cette saison, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives.

Sur le flanc gauche, il devra toutefois braver la concurrence d’Anthony Gordon, recruté il y a deux semaines pour plus de quatre-vingts millions d’euros.

Raphinha, lui, reste sous contrat avec le club catalan et peut jouer sur les deux ailes.

Le 13 juillet, le Néerlandais passera sa visite médicale avant de s’envoler pour le stage de pré-saison en Angleterre et de prendre part à l’intégralité de la préparation.

Selon le journal espagnol SPORT, l’Ajax avait envisagé de rapatrier le joueur à Amsterdam, mais le club le plus titré des Pays-Bas semble désormais hors course.