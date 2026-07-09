Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund sont pour l’instant très éloignés l’un de l’autre concernant le montant du transfert de Karim Adeyemi. L’offre initiale des Catalans, de 20 millions d’euros, est insuffisante, car Dortmund en demande le double. Barcelone ne s’en inquiète toutefois pas le moins du monde.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une information inattendue a circulé : l’attaquant de 24 ans aurait déjà trouvé un accord personnel avec le Barça.

L’ailier droit est sous contrat avec Dortmund jusqu’en milieu d’année 2027 et, selon l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano, il n’a aucune intention de prolonger. Le club allemand est donc sous pression.

Si le club allemand veut tirer un profit de son transfert, il devra le céder dès cet été.

« Barcelone ne va pas proposer quarante millions d’euros pour un joueur qui pourra négocier avec d’autres clubs dès janvier en vue d’un transfert sans indemnité », explique Romano.

« Adeyemi a clairement fait savoir à Dortmund qu’il voulait rejoindre Barcelone, qu’il avait conclu un accord personnel avec ce club et qu’il ne signerait donc pas de nouveau contrat avec Dortmund. »

« La balle est désormais dans le camp de Dortmund. Les négociations se poursuivent, mais Barcelone ne compte pas casser sa tirelire. Reste à voir si le club catalan sera prêt à faire des concessions. »

Romano souligne que Barcelone détient bel et bien les cartes en main. « Lorsqu’un joueur dont le contrat expire dans un an est de votre côté, il ne signera jamais de nouveau contrat avec son club actuel. »

« Il est également difficile d’imaginer que Barcelone dépense plus de 25 millions d’euros pour un joueur qu’il pourra déjà recruter dans six mois en vue de la saison suivante. J’ai le sentiment que ce transfert va se concrétiser », conclut Romano.