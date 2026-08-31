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imago-sport-1082248721.jpgJoan Gosa
Sam Vreeswijk

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Le FC Barcelone inscrit de superbes buts dans une victoire prolifique et s’empare de la tête du classement

FC Barcelone vs Rayo Vallecano
FC Barcelone
Rayo Vallecano
LaLiga
L. Yamal
Raphinha
F. Lejeune
S. Camello

Le FC Barcelone est toujours irréprochable en Liga. Les Catalans ont aussi remporté lundi soir leur troisième match de la saison : à domicile contre le Rayo Vallecano, un duel riche en buts s’est terminé sur le score de 5-2.

Le Rayo Vallecano, qui avait encore atteint la finale de la Ligue Conférence la saison dernière, a surpris lundi soir en ouvrant le score après douze minutes. Le Néerlandais Jozhua Vertrouwd a lancé Álvaro García sur le côté gauche. L’ailier gauche a remisé en retrait et Sergio Camello a fait mouche.

Mais ensuite, Barcelone a renversé la situation. En moins de trois minutes, le 1-1 puis le 2-1 sont tombés. D’abord, Raphinha a marqué après une belle action, puis Lamine Yamal a envoyé le ballon magnifiquement dans la lucarne après un joli mouvement.

Juste avant la pause, le 3-1 semblait même arriver par l’intermédiaire de Jules Koundé. Mais son but a finalement été refusé pour hors-jeu.

En seconde période, Florian Lejeune a malheureusement dévié dans son propre but un centre d’Anthony Gordon, ce qui a porté le score à 3-1. Mais grâce à Camello, qui a inscrit le 3-2 de la tête sur un corner, le suspense est revenu.

LaLiga
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BAR

Après une belle talonnade de Gordon, Raphinha a mis fin à tous les espoirs du Rayo Vallecano d’une frappe puissante : 4-2. Yamal a fixé le score final à 5-2 d’un tir placé depuis l’entrée de la surface de réparation.

Grâce à cela, Barcelone est leader de la Liga avec neuf points en trois matches. Le Real Madrid compte lui aussi neuf points, seul autre club dans ce cas, mais les Madrilènes ont une moins bonne différence de buts. Le Rayo Vallecano a un point et occupe provisoirement la dix-huitième place.

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