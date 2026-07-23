Karim Adeyemi a signé un contrat jusqu’à la mi-2031 avec le FC Barcelone, a officiellement annoncé le club catalan. Le champion d’Espagne paie environ 30 millions d’euros pour l’ailier en provenance du Borussia Dortmund.

Dortmund a d’abord rejeté une première offre, avant de finalement céder. Barcelone verse une indemnité de transfert fixe de 22 millions d’euros, assortie de bonus supplémentaires de sept millions d’euros.

Adeyemi retrouvera à Barcelone Hansi Flick, qui l’avait fait débuter avec l’équipe nationale allemande. L’entraîneur a milité en interne pour la venue de l’attaquant, qui a donc signé pour plusieurs années.

Barcelone évoque sur son site web une « option offensive excitante et polyvalente ». Adeyemi peut évoluer sur les deux ailes et peut également être utilisé en pointe. Il est très rapide et possède une frappe puissante du pied gauche.

Adeyemi a joué un rôle important dans la qualification pour la dernière Coupe du monde. Malgré cela, l’attaquant n’a pas été sélectionné par Julian Nagelsmann pour la phase finale, qui s’est rapidement achevée pour l’Allemagne.

La recrue du FC Barcelone a disputé 146 matches sous le maillot de Dortmund. Sur cette période, il a inscrit 36 buts et délivré 25 passes décisives. Au total, l’ailier est resté quatre saisons au BVB.

Adeyemi est la deuxième recrue pour la saison prochaine. Plus tôt, Anthony Gordon avait été recruté à Newcastle United pour 80 millions d’euros.