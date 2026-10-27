Partager Suivez GOAL sur Google

La semaine noire du FC Barcelone s’aggrave encore : le club risque désormais des mesures disciplinaires après les scènes déplorables survenues lors du Clasico de dimanche. La Liga s’apprête à prendre des mesures après qu’un spectateur a semblé prendre pour cible le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga pendant les célébrations de l’équipe visiteuse au Camp Nou.

Publicité

Des scènes regrettables ternissent la fin du Clasico

Kylian Mbappe venait d’inscrire le but décisif pour le Real Madrid, au terme d’une superbe action collective initiée par Camavinga. Alors que les joueurs madrilènes se précipitaient pour célébrer près des supporters locaux au Camp Nou, l’atmosphère est rapidement devenue hostile.

Un spectateur s’est penché par-dessus les barrières et a violemment donné un coup de hampe de drapeau en direction du milieu français. Inquiets, les coéquipiers de Camavinga sont vite intervenus et l’ont éloigné de la ligne de touche pour éviter tout nouveau contact physique avec la foule agitée.

Le chaos ne s’est pas arrêté là. Des projectiles, dont une bouteille d’eau, ont été lancés depuis les tribunes, sans toutefois toucher le joueur madrilène. L’hostilité ambiante a entraîné une annonce dans tout le stade et une interruption temporaire du jeu pendant plusieurs minutes.

Les incidents près de la ligne de touche consignés par l’arbitre

L’arbitre Juan Martinez Munuera a immédiatement pris note du comportement hostile du public. Il a consigné l’incident impliquant la hampe du drapeau et les jets de projectiles dans son rapport officiel d’après-match, ouvrant la voie à un examen disciplinaire.

Publicité Publicité

Sur la base du rapport officiel de l’arbitre et de témoignages extérieurs, les dirigeants de la Liga ont décidé de donner une suite à l’affaire. Selon The Athletic, la première division espagnole va officiellement signaler l’agression présumée à la commission de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF).

Related Topics

Les autorités vont désormais examiner les images du stade et celles de la retransmission du match afin d’identifier les personnes impliquées. La commission de discipline devra ensuite déterminer la sévérité des sanctions à infliger au FC Barcelone, qui attend désormais son sort.

IMAGO

Le départ parfait du Barça s’effondre sous la pression

Cette controverse en dehors du terrain vient conclure quelques jours désastreux pour Barcelone. À une douloureuse défaite en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain s’est immédiatement ajouté un revers amer en championnat contre son plus grand rival.

Publicité

La défaite de dimanche a brutalement mis fin à l’impressionnante série de neuf victoires du club en début de championnat. Le Real Madrid a profité de ce faux pas pour réduire l’écart en tête du classement de la Liga à seulement trois points.

Si l’intensité de la rivalité fait naturellement partie du Clasico, les autorités du football espagnol restent déterminées à éradiquer les agressions physiques. Les dirigeants barcelonais doivent désormais faire face à une accumulation de mauvais résultats, de problèmes de blessures et de soucis disciplinaires, le tout au pire moment.

Publicité

Dans l’attente du verdict disciplinaire

Getty Images

Barcelone doit rapidement se ressaisir sur le terrain en attendant les conclusions de l’enquête de la Fédération espagnole de football. De lourdes sanctions, comme une fermeture partielle du stade ou des amendes élevées, porteraient un nouveau coup à un club confronté à une soudaine baisse de forme.

Le club catalan espère tourner la page de cette semaine marquée par deux cruelles déceptions. Préserver sa mince avance de trois points en tête de la Liga est désormais sa seule priorité, alors qu’il cherche à laisser derrière lui les controverses du week-end.