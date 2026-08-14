Le FC Barcelone est sur le point de vendre Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Grâce à un montage astucieux dans l’accord, le géant espagnol évite de devoir verser pas moins de dix-huit millions d’euros à son ancien club, Manchester City, rapporte The Athletic.

Ferran s’est érigé en héros national cet été en offrant à l’Espagne la victoire contre l’Argentine en prolongation de la finale de la Coupe du monde 2026 (1-0). Malgré cela, Barcelone a décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire l’an prochain, bien qu’il ait joué un rôle important dans le sacre en championnat la saison dernière avec 21 buts en 49 matches.

Barcelone et le PSG sont désormais parvenus à un accord sur une indemnité de transfert d’environ 50 millions d’euros, sans bonus supplémentaires. Ce transfert imminent permet à Ferran de retrouver son ancien sélectionneur, Luis Enrique.

Grâce à ce transfert, Barcelone évite habilement qu’une somme importante ne parte à Manchester City. Voici pourquoi : lorsque le Barça a recruté Ferran en janvier 2022 en provenance de Manchester City pour 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de variables, des conditions spécifiques avaient été fixées :

En cas de prolongation du contrat de Ferran, Barcelone aurait encore dû verser huit millions à Manchester City. En ne prolongeant pas, cette obligation tombe.

Manchester City aurait en outre eu droit à un bonus à la revente de dix millions d’euros si l’attaquant avait été vendu pour 55 millions d’euros ou plus. En maintenant volontairement le prix juste en dessous de ce seuil, à 50 millions d’euros, l’intégralité du montant reste dans les caisses catalanes.

Au total, Ferran a disputé 207 matches avec Barcelone, inscrivant 63 buts et délivrant 23 passes décisives.