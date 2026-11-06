Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Betis, a tranché sur l'avenir du club pour lequel il souhaite évoluer.

Le quotidien Sport rapporte qu'Ezzalzouli a décidé de fermer la porte à un éventuel départ lors du prochain mercato hivernal, malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens pour le recruter.

Ni le Paris Saint-Germain, ni un possible retour à Barcelone à l'avenir n'entrent dans les plans de l'ailier marocain pour le moment.

Sa priorité est de poursuivre son parcours avec la formation andalouse, où il se sent important et estime disposer des conditions idéales pour continuer à progresser.

Selon ce qu'a indiqué le site « Afrique Foot », citant des sources proches du joueur, Ezzalzouli n'envisage pas de quitter le Real Betis en janvier 2027.

Le joueur se dit satisfait de sa situation sportive et ne souhaite pas interrompre une étape au cours de laquelle il a trouvé la continuité et la confiance dont il avait besoin.

En outre, son engagement reste total lors d'une saison importante pour le Real Betis, qui dispute la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain est apparu comme l'une des destinations possibles pour l'international marocain. Le club parisien étudie un renforcement de sa ligne offensive après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, mais Ezzalzouli n'a pas l'intention d'ouvrir des négociations pour rejoindre une autre équipe en milieu de saison.

Le rapport d'Afrique Foot a également évoqué la possibilité d'un retour du joueur marocain à Barcelone à l'avenir, le club catalan conservant 20 % de ses droits.

Dans ce contexte, des sources proches du joueur démentent catégoriquement l'existence de tout contact avec le club catalan en vue d'étudier un éventuel transfert à l'avenir. Une telle possibilité n'existait pas non plus l'été dernier, malgré les rumeurs qui ont circulé à ce sujet.

De son côté, le Real Betis n'a aucune intention de faciliter le départ du joueur. Ezzalzouli est lié au club par un contrat jusqu'en juin 2029, qui comporte une clause libératoire d'une valeur d'environ 60 millions d'euros, un montant qui reflète l'importance acquise par le joueur au sein du projet sportif du club andalou.

L'ailier marocain livre un bon début de saison, après avoir inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 11 matches officiels, au cours desquels il a disputé au total 874 minutes.

Ces performances confirment la progression du joueur, après une saison où il avait marqué 10 buts et offert 8 passes décisives en 29 matches de Liga, selon les chiffres fournis par le site Afrique Foot.

À 24 ans, Ezzalzouli estime qu'il dispose encore d'une marge de progression et ne souhaite pas se précipiter vers une nouvelle expérience ailleurs. Son objectif immédiat est de s'imposer comme l'un des principaux éléments offensifs du Real Betis.

Pour l'heure, la décision du joueur reste ferme : poursuivre son parcours au Real Betis, au moins jusqu'à la fin de la saison.