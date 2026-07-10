Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de Karim Adeyemi, annonce Fabrizio Romano. L’attaquant allemand quitte la Bundesliga contre un chèque de 22 millions d’euros, plus 7 millions de bonus potentiels. Selon Florian Plettenberg (Sky Sport), le deal s’élèverait à 22+9 millions, et Dortmund aurait en outre négocié un pourcentage sur une éventuelle revente, jusqu’à 35 %.

Ces derniers jours, l’intérêt du Barça s’est intensifié et le club n’a guère eu de mal à convaincre l’attaquant de rejoindre la ville côtière catalane.

Le joueur s’apprête à signer un contrat de cinq ans au Spotify Camp Nou, où il percevra, selon la chaîne italienne Sky, environ six millions d’euros nets par saison.

Dortmund n’était pas en position de force : l’attaquant a refusé de prolonger son contrat, qui courait jusqu’en milieu d’année 2027, et a manifesté son désir de partir.

Dortmund avait initialement fixé le montant du transfert à quarante millions d’euros, une demande jugée irréaliste. Romano a indiqué jeudi que le Barça n’envisageait pas de payer une telle somme, sachant qu’il aurait pu, dans six mois, négocier un transfert sans indemnité l’année prochaine.

L’offre initiale de Barcelone, de vingt millions d’euros, avait été rejetée, contraignant les deux clubs à trouver un compromis. C’est désormais chose faite : 22 millions d’euros fermes, 7 à 9 millions de bonus liés aux performances et un pourcentage conséquent sur une éventuelle revente.

Âgé de 24 ans, l’attaquant, arrivé en 2022 en provenance du Red Bull Salzbourg, s’est imposé comme l’une des stars de la Bundesliga sous le maillotnoir et jaune. Auteur de 36 buts et 25 passes décisives en 146 matchs, il avait été surprenamment écarté par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde.