"Le FC Barcelone est intéressé par André Onana, ce n'est pas un secret", affirme l'agent du gardien de l'Ajax

Le gardien de l'Ajax Amsterdam impressionne et pourrait retourner au FC Barcelone pour être la doublure de Marc-André Ter Stegen.

Et si André Onana faisait son retour au bercail ? Depuis 2016, l'international camerounais fait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam. Le portier de 22 ans a profité du départ de Jasper Cillessen au FC Barcelone, pour devenir la doublure de Marc-André Ter Stegen, pour rejoindre l'Ajax et s'imposer dans les buts du club néerlandais. Mais l'ancien élève de la Fondation Eto'o au Cameroun est lui aussi passé par le FC Barcelone dans sa jeunesse.

En effet, André Onana est un pur produit de la Masia mais a pris la décision de rejoindre les jeunes de l'Ajax Amsterdam dans le but de faire le grand saut, ce qu'il est parvenu à faire. Mais l'international camerounais pourrait avoir l'occasion, finalement, de jouer pour l'équipe première du FC Barcelone dans un futur proche. En effet, Albert Botines, son agent, a révélé dans les colonnes de De Telegraaf que les Catalans sont intéressés par le gardien de l'Ajax.

Onana plaît en Angleterre

"Le FC Barcelone a-t-il émis son souhait de le voir revenir ? C'est exact. Ce n'est pas un secret que le FC Barcelone est intéressé", a avancé l'agent d'André Onana. Les Blaugrana seraient déjà à la recherche d'une nouvelle doublure pour Marc-André Ter Stegen puisque Jasper Cillessen pourrait quitter le Barça l'été prochain. Dans cette éventualité, André Onana serait considéré comme une bonne option par les dirigeants du champion d'Espagne en titre.

Mais selon le journal néerlandais, le FC Barcelone n'est pas seul sur ce dossier. Il y aurait de plus en plus de clubs désireux de s'attacher les services d'André Onana. Tottenham, Arsenal et West Ham ayant également fait connaître leur intérêt pour le portier camerounais. Bien que le FC Barcelone serait disposé à débourser environ 20 millions d’euros, De Telegraaf affirme que le club néerlandais en demandera au moins 10 millions de plus.

Les rumeurs selon lesquelles les Blaugrana voudraient faire revenir l'international camerounais ont ressurgi à la fin de l'année dernière, mais Edwin van der Sar, dirigeant de l'Ajax avait déclaré que son équipe était déterminée à le garder. "Je pense qu'André est fantastique", a-t-il déclaré à Goal en novembre. "Il est arrivé à Ajax à l'âge de 18 ou 19 ans et sa façon de se développer et les attributs naturels qu'il avait déjà, sa vitesse, sa réaction et je pense qu'il s'est imposé comme un excellent gardien de but ... Je pense qu'il y a toujours beaucoup de rumeurs à propos des joueurs de l'Ajax". Sous contrat jusqu'en juin 2021, André Onana risque de faire reparler de lui l'été prochain.