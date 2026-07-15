Le FC Barcelone est furieux contre la KNVB et Ronald Koeman : « C'est tout à fait inacceptable ! »

Au FC Barcelone, la colère est grande concernant l'état physique de Frenkie de Jong, rapporte le Diario AS. Le milieu de terrain est revenu de la Coupe du monde blessé, sans que le club n'en soit informé.

Lundi, le Néerlandais s’est présenté au club plus tôt que prévu en raison de douleurs persistantes au genou. Les premiers examens ont révélé une « totale instabilité » de l’articulation.

Les médecins évoquent même une possible lésion ligamentaire, soit une atteinte à l’un des ligaments qui relient les os. Une nouvelle IRM est impossible pour l’instant en raison d’une hémorragie interne, ce qui repousse les examens complémentaires de plusieurs jours ; pourtant, le staff médical anticipe déjà un protocole de rééducation de quatre à six mois.

Le club soupçonne la KNVB d’avoir caché des informations médicales pendant la Coupe du monde pour que le joueur puisse disputer, « comme d’habitude », le match des huitièmes de finale contre le Maroc. « Le club se sent trompé par les responsables de l’équipe nationale néerlandaise », écrit AS.

Le club catalan était informé des soucis physiques du milieu de terrain et des injections destinées à le soulager, mais personne n’avait anticipé une telle gravité. Le staff médical barcelonais redoute que la prolongation disputée face au Maroc n’ait considérablement aggravé l’état de l’international néerlandais.

« Si le contexte justifiait l’utilisation du joueur, la priorité absolue doit toujours être donnée à sa santé », rappelle AS. « Sur ce point, on peut parler d’une négligence des responsables, qui, selon des sources au sein du FC Barcelone, ont pris un risque tout à fait inacceptable. »

La KNVB doit désormais des explications au club catalan, estiment les sources espagnoles. « Nous verrons comment Koeman et Frenkie vont expliquer cet énorme problème », ajoutent-elles. Certains rappellent aussi l’épisode de 2024, lorsque la KNVB avait vivement critiqué Barcelone après la blessure de De Jong, qui l’avait privé de l’Euro.

« Une certaine inquiétude entoure également les médecins de l’équipe nationale néerlandaise, qui affirmaient avoir la situation sous contrôle et avoir administré les injections sous surveillance constante et après des tests rigoureux. Au vu des résultats, le club estime toutefois qu’une erreur a été commise, contraignant le joueur à un effort inutile aux conséquences très graves », conclut AS.