Le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Rodri, assure Fabrizio Romano. La troisième offre des Catalans a été acceptée et l’Espagnol, qui va signer jusqu’à la mi-2030, tient ainsi le transfert qu’il souhaitait.

Rodri a rapidement fait savoir, dans cet été formidable pour lui, qu’il voulait quitter City. Le champion du monde a longtemps attendu un mouvement du Real Madrid, mais le club a repoussé l’échéance (trop) longtemps.

Barcelone a récemment formulé une première offre de 45 millions pour le Madrilène. Man City, où Rodri est lié jusqu’à la mi-2027, a jeté cette proposition à la poubelle.

Avec une offre de 65 millions d’euros, Barcelone s’était déjà nettement rapproché. Avec la troisième offre, selon David Ornstein 60 millions d’euros fixes, 11 millions de bonus « faciles » et 5 millions de bonus « difficiles », City a donné son accord.

Rodri avait rejoint Manchester en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid pour environ 70 millions d’euros. Cela s’est avéré être un formidable investissement pour les Anglais. Durant son passage à City, Rodri a notamment remporté quatre titres de champion, la Ligue des champions et deux FA Cups. En 2024, il a remporté le Ballon d’Or comme chef d’orchestre du vainqueur du triplé.

En plus de Rodri, Barcelone va aussi se renforcer avec João Cancelo. Le Portugais, désormais âgé de 32 ans, avait déjà joué à deux reprises en prêt chez les Catalans.

Le latéral droit a déchiré son contrat avec Al-Hilal et se rendra en Espagne au début de la semaine prochaine pour finaliser son arrivée libre. L’international aux 73 sélections a déjà disputé un total de 65 matches avec Barcelone (six buts, neuf passes décisives).