Le FC Barcelone essuie un « non » de Cristian Romero : l’Argentin donne son accord à un autre club

L’Atlético de Madrid est en bonne voie pour remporter la bataille pour Cristian Romero, rapporte Marca. Selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone a tenté « ces dernières heures » en vain de faire changer d’avis l’Argentin.

La question n’est plus de savoir si Romero quittera Tottenham Hotspur cet été, mais pour quel club. Malgré son contrat à Londres jusqu’en 2029, Fabrizio Romano, entre autres, a confirmé qu’il partirait « à cent pour cent ».

À Tottenham, on ne part plus depuis longtemps du principe que Romero restera, comme en témoigne l’arrivée des anciens joueurs d’Eredivisie Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi, venus respectivement de Brighton & Hove Albion et d’AFC Bournemouth.

En plus de l’Atlético, l’Inter s’intéresse aussi depuis un certain temps à Romero. Les Italiens veulent, après l’arrivée de John Stones (Manchester City), ajouter encore davantage d’expérience à leur défense, même s’ils semblent, comme Barcelone, être en train de manquer le coche.

Marca écrit que l’optimisme grandit à Madrid concernant l’arrivée de Romero. Le défenseur droitier de 28 ans a donné son feu vert pour la deuxième fois à Los Colchoneros, qui avaient vu son arrivée capoter l’été dernier faute d’accord entre les clubs.

Le directeur de l’Atlético, Mateu Alemany, est cette année encore en contact permanent avec Tottenham, qui a repoussé une première offre de 30 millions d’euros. Romero attend entre-temps son transfert avec impatience, selon Marca.

Le bon sentiment du côté de l’Atlético s’est encore renforcé après « les tentatives ratées de Barcelone d’intervenir ces dernières heures ». « L’Atlético comme Romero estiment tous deux que le transfert doit cette fois-ci avoir lieu. »

Si le transfert se concrétise, Romero sera entraîné par Diego Simeone. Son effectif a besoin de nouveaux apports défensifs en raison du départ imminent de Matteo Ruggeri (Aston Villa) et Nahuel Molina (AS Roma).