Le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Rodri, assure Fabrizio Romano. La troisième offre des Catalans a été acceptée et l’Espagnol, qui va signer jusqu’à la mi-2030, tient ainsi le transfert qu’il souhaitait.

Rodri a rapidement fait savoir, durant cet été formidable pour lui, qu’il voulait quitter City. Le champion du monde a longtemps attendu un mouvement du Real Madrid, mais le club a fait traîner les choses (trop) longtemps.

Barcelone a récemment formulé une première offre de 45 millions pour le Madrilène. Manchester City, où Rodri est lié jusqu’à la mi-2027, a jeté cette proposition à la poubelle.

Avec une offre de 65 millions d’euros, Barcelone s’était déjà nettement rapproché. Avec la troisième offre, selon David Ornstein composée de 60 millions d’euros fixes, de 11 millions de bonus « faciles » et de 5 millions de bonus « difficiles », City a donné son accord.

Rodri a quitté l’Atlético de Madrid pour Manchester en 2019 pour environ 70 millions d’euros. Cela s’est révélé être un formidable investissement pour les Anglais. Durant son passage à City, Rodri a notamment remporté quatre titres de champion, la Ligue des champions et deux FA Cups. En 2024, il a gagné le Ballon d’Or comme chef d’orchestre du vainqueur du triplé.

En plus de Rodri, Barcelone va également se renforcer avec João Cancelo. Le Portugais, désormais âgé de 32 ans, a déjà joué à deux reprises en prêt chez les Catalans.

L’arrière droit a déchiré son contrat avec Al-Hilal et se rendra en Espagne au début de la semaine prochaine pour finaliser son arrivée libre. L’international portugais, capé à 73 reprises, a déjà disputé au total 65 matches avec Barcelone (six buts, neuf passes décisives).