Le FC Barcelone courtise Julian Alvarez et écope d’une sanction dérisoire

L’été dernier, les Catalans avaient illégalement discuté avec l’attaquant argentin sans en informer les dirigeants des Rojiblancos.

L’Atlético a alors déposé plainte. La FIFA s’étant déclarée incompétente, la fédération espagnole (RFEF) a finalement repris l’enquête. Celle-ci a conclu que le Barça ne pouvait être reconnu coupable que d’une « infraction légère ». L’affaire ne coûtera donc que 602 euros aux Catalans. Une broutille pour un club dont le chiffre d’affaires a franchi le cap du milliard en 2025-2026.

Un jugement similaire avait déjà été rendu en 2019. Le Barça avait alors dû débourser 300 euros après avoir pris contact, en violation des règles, avec Antoine Griezmann, qui était lui aussi sous contrat avec l’Atlético de Madrid à l’époque.

Dans le cas d’Alvarez, le joueur s’était déjà prononcé en faveur d’un transfert à Barcelone pendant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Madrilènes avaient toutefois rappelé que son contrat courait jusqu’en 2030 et que sa clause libératoire était fixée à la somme considérable de 500 millions d’euros.

Le transfert a échoué et Alvarez est resté à Madrid malgré son souhait de partir, exprimé ouvertement. Il y fait face à de vives critiques de la part des supporters. « Je voulais présenter mes excuses à nos supporters pour mes propos pendant la Coupe du monde. C’était une erreur, tant sur la forme que sur le moment choisi », a-t-il récemment déclaré dans un entretien avec Marca, en demandant pardon.

Il peut « comprendre la colère des gens. J’aurais été en colère moi aussi si j’avais été supporter. D’autant plus qu’ils m’ont tellement soutenu. Je tiens aussi à remercier l’équipe, qui m’a soutenu pendant cette période. »

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L’entraîneur Diego Simeone réintègre Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid

Sur le plan sportif, l’entraîneur Diego Simeone lui a depuis longtemps pardonné et lui donne désormais de nouveau régulièrement sa chance. Le week-end dernier, il a connu sa première titularisation en championnat lors de la victoire 1-0 contre le Deportivo La Corogne, en inscrivant le but décisif. Il totalise deux buts et deux passes décisives en neuf matches officiels.

De son côté, le Barça a recruté, peu avant la fermeture du mercato, Gabriel Jesus, d’Arsenal FC. Outre Robert Lewandowski, parti libre en MLS au Chicago Fire, le champion en titre a perdu un autre attaquant en la personne de Ferran Torres, transféré au Paris Saint-Germain pour 48,5 millions d’euros. Alvarez devait initialement combler ce vide.