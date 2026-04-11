Frenkie de Jong fait son retour dans le groupe du FC Barcelone samedi. Le milieu de terrain néerlandais figure parmi les 23 joueurs convoqués pour le derby contre l'Espanyol, a annoncé son club.

Jeudi, le club avait déjà annoncé que le Néerlandais avait repris l’entraînement collectif. Si son retour n’était pas initialement prévu pour ce derby, il figure finalement dans la liste des convoqués.

Formé à l’Ajax, le technicien avait disputé son dernier match en février, lors de la victoire 3-0 contre Levante, où il avait marqué. Il s’était ensuite blessé aux ischio-jambiers.

Il a donc manqué neuf rencontres avec le club catalan et n’a pas été retenu en sélection néerlandaise lors de la dernière trêve internationale.

Cette saison, il a disputé 31 matchs officiels avec le club catalan, dont 26 comme titulaire, inscrivant un but et délivrant sept passes décisives.

Barcelone reste en course sur deux tableaux : un huitième de finale retour délicat en Ligue des champions face à l’Atlético, et une Liga où les Blaugranas comptent six points d’avance sur le Real Madrid à huit journées de la fin.

Cet écart pourrait même passer à neuf points en cas de succès samedi soir à domicile face au rival Espanyol. Le coup d’envoi est prévu à 18h30.