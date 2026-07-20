Le FC Barcelone accorde à Julián Álvarez un ultime délai lors de ce mercato

Le FC Barcelone a fixé à l’attaquant argentin Julián Álvarez un délai butoir, celui de la fin juillet, pour convaincre l’Atlético de Madrid d’accepter son offre de 100 millions d’euros.

Cette annonce intervient alors que l’ambiance était à la fête dans les tribunes du MetLife Stadium, dans le New Jersey, après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, accompagné de Deco et d’Alejandro Echevarría, assistait à la finale depuis la loge, aux côtés des légendes du club, tandis qu’Emilio Butragueño représentait le Real Madrid et saluait chaleureusement les icônes blaugranas.

De retour à Barcelone, la délégation catalane a pu constater que Julián Álvarez a été victime de l’approche tactique prudente de l’entraîneur argentin Lionel Scaloni, une situation qui se répète souvent pour lui à l’Atlético de Madrid sous la houlette de Diego Simeone.

Selon le quotidien ibérique, les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir du buteur, Joan Laporta ayant déjà annoncé publiquement un ultimatum fixant à fin juillet la limite de validité de l’offre de 100 millions d’euros.

La direction barcelonaise a choisi de laisser à l’attaquant argentin le temps de digérer la défaite en finale, convaincue qu’Alvarez saura saisir l’opportunité de jouer au Camp Nou aux côtés de huit champions du monde.

Le journal rappelle qu’Alvarez avait obtenu en février dernier la promesse de Miguel Ángel Gil Marín, PDG de l’Atlético, de pouvoir partir en cas d’offre financière solide.

Le joueur ne comprend pas l’intransigeance soudaine de la direction colchonera, qui a durci ses conditions à deux jours seulement de la finale. Ce revirement devrait le pousser à passer à l’action pour concrétiser son souhait.