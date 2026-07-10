Le FC Barcelone a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund et s'est attaché les services de Karim Adeyemi

Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de Karim Adeyemi, comme l’a révélé Fabrizio Romano. L’attaquant allemand quitte la Bundesliga contre un chèque de 22 millions d’euros, plus 7 millions de bonus éventuels.

Ces derniers jours, l’intérêt barcelonais s’est intensifié et le club n’a guère eu de mal à convaincre l’attaquant de rejoindre la cité catalane.

Le joueur s’apprête à signer un contrat de cinq ans au Spotify Camp Nou et percevra, selon la chaîne italienne Sky, environ six millions d’euros nets par saison.

Dortmund n’était pas en position de force : l’attaquant a refusé de prolonger son contrat, qui courait jusqu’en milieu de saison 2027, et a manifesté son désir de partir.

Dortmund avait initialement fixé le montant du transfert à quarante millions d’euros, une demande jugée irréaliste. Selon Romano, le Barça refusait de payer ce prix, sachant qu’il aurait pu négocier un transfert gratuit l’été prochain.

L’offre initiale de Barcelone, de vingt millions d’euros, avait été rejetée, obligeant les deux clubs à trouver un compromis. C’est désormais chose faite : vingt millions d’euros fermes plus sept millions de bonus liés au nombre de matchs joués et à un éventuel titre de champion.

Âgé de 24 ans, l’international allemand s’est imposé comme l’une des stars de la Bundesliga depuis son arrivée en provenance du Red Bull Salzbourg en 2022. Ailier droit, surpris de ne pas figurer dans la sélection allemande pour la Coupe du monde sous les ordres de Julian Nagelsmann, il a marqué 36 buts et délivré 25 passes décisives en 146 matchs sous le maillot des Schwarzgelben.