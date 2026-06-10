Le FC Barcelone a surpris tout son monde en mettant fin à l’accord au tout dernier moment

Selon Fabrizio Romano, qui cite MARCA, Marcus Rashford ne restera pas au FC Barcelone. L’attaquant anglais regagne donc Manchester United.

Prêté au club catalan la saison passée, l’international anglais était lié à une option d’achat fixée à trente millions d’euros.

Cette clause expire le 15 juin. Le Barça a décidé de ne pas lever cette option, ce qui signifie que l’ailier gauche retourne à Manchester United.

Un nouveau prêt ou un transfert à moindre coût n’est toutefois pas exclu, ce qui pourrait le ramener au Spotify Camp Nou la saison prochaine.

Selon les informations de Fabrizio Romano confirmées par MARCA, Marcus Rashford ne restera pas au FC Barcelone. L’attaquant anglais retourne donc à Manchester United, où il était prêté la saison écoulée. Les Blaugrana disposaient d’une option d’achat de trente millions d’euros, mais celle-ci expire le 15 juin et le club catalan a décidé de ne pas la lever. Une nouvelle collaboration n’est toutefois pas exclue : Barcelone explore la possibilité d’un nouveau prêt ou d’un transfert à un coût inférieur. Rashford ne semblerait pas enthousiaste à l’idée de rebondir chez les Red Devils. Si aucun accord n’est trouvé entre les deux clubs, il pourrait donc s’engager ailleurs. Actuellement, l’international anglais participe à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il affrontera le Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe de l’Angleterre.

Actuellement, l’attaquant participe avec l’Angleterre à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, où il affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama.

L’attaquant de 28 ans a disputé 32 matchs de LaLiga la saison dernière, inscrivant huit buts et délivrant neuf passes décisives.



