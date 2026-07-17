Le FC Barcelone a surpris son monde en réagissant avec sang-froid au communiqué provocateur de l’Atlético Madrid

Le directeur général de l’Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a déclenché une vive polémique avec le FC Barcelone en critiquant sévèrement le président blaugrana Joan Laporta, qu’il accuse de « mise en scène médiatique » dans le cadre de ses tentatives répétées pour recruter la star argentine de l’Atlético, Julián Álvarez, et en affirmant que le joueur « ne portera pas le maillot du FC Barcelone la saison prochaine, quel qu’en soit le prix ».

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, cette sortie médiatique a été soigneusement planifiée alors qu’une délégation barcelonaise se trouvait à New York pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, un timing que les observateurs qualifient de « provocateur et délibéré » pour mettre le club catalan en difficulté devant la presse internationale.

Dans une prise de parole musclée, il a martelé : « J’ai entendu le président Laporta affirmer que son offre était ouverte ; nous lui répondons que notre refus l’est tout autant : nous ne voulons pas vendre. Nous n’accepterons pas 100 millions d’euros, ni 150, ni même 200 millions d’euros. »

Le dirigeant colchonero a même durci le ton, déclarant : « Je connais très bien l’entourage du club rival, et je sais qu’ils se comportent devant les médias et les supporters dans le cadre de leur propre mise en scène », une allusion transparente à la gestion des transferts du Barça.

Gilles Marin a révélé qu’il avait personnellement demandé à Laporta de mettre fin à ce comportement, mais en vain, déclarant : « J’entretiens de bonnes relations personnelles avec leur président, et je lui ai demandé sans détour de faire marche arrière, en lui confirmant que Julián n’était pas à vendre ; pourtant, ils s’obstinent dans cette position car cela alimente le jeu médiatique et sur les réseaux sociaux. »

Il a ajouté, sans détour : « Ils savent pertinemment que Julián Álvarez ne jouera pas au Barça la saison prochaine. Ce qui est scandaleux, c’est qu’ils continuent à tenir ce discours devant leurs supporters, et pire encore, devant le joueur lui-même. »

L’agent du joueur, Fernando Hidalgo, n’échappe pas non plus aux critiques du dirigeant colchonero, qui l’accuse de donner de « mauvais conseils » à son client depuis la fin de la saison, tout en se disant convaincu que « les performances et le comportement du joueur resteront irréprochables ».

De leur côté, des sources au sein du FC Barcelone ont révélé au journal Mundo Deportivo que la direction catalane avait décidé de ne pas se laisser entraîner dans ces provocations et de ne pas entrer dans une polémique verbale avec Gil Marín, préférant « garder le silence et attendre de voir ce qui se passera après la fin de la Coupe du monde dimanche prochain ».

Âgé de 27 ans, Alvarez disputera la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine contre l’Espagne, qui aligne huit joueurs du Barça. Une affiche qui pourrait, à elle seule, sceller l’avenir du joueur au cœur de ce bras de fer entre les deux géants espagnols.