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barcelona Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le FC Barcelone a provoqué la colère de ses supporters en publiant une photo d’un joueur du Real Madrid

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
M. Cucurella
Real Madrid
FC Barcelone
Espagne
Argentine
É.-U.

Le club catalan célèbre sa politique de formation des talents

Le FC Barcelone a provoqué l’ire d’une large partie de ses supporters en publiant un montage photo sur ses comptes officiels, Conçue à l’aide de l’intelligence artificielle, cette image réunissait neuf joueurs issus du centre de formation « La Masia » et appelés à disputer la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée ce dimanche. Un nouvel exemple du succès de la cantera blaugrana dans la forge de stars.

La photo regroupe Lionel Messi, Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella et Víctor Muñoz, soit huit joueurs avec l’Espagne et un seul avec l’Argentine, à savoir Messi.

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Toutefois, cette image a provoqué un vif débat chez les supporters du Barça : nombreux sont ceux qui ont réclamé le retrait de Marc Cucurella, bien qu’il soit un ancien de « La Masia », en raison de son récent transfert chez l’ennemi historique, le Real Madrid.

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Espagne crest
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Formé à La Masia depuis 2012, après avoir quitté l’Espanyol, il a franchi tous les échelons des équipes jeunes, intégré la réserve puis disputé une rencontre avec l’équipe première en Coupe du Roi, avant d’être prêté à Eibar en 2018.

Le latéral gauche a ensuite rejoint Getafe, puis effectué deux passages en Premier League avec Brighton et Chelsea, avant de revenir cet été en Liga via le Real Madrid.


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