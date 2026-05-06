Le FC Barcelone va définitivement se séparer d’Ansu Fati en fin de saison. Selon Fabrizio Romano, l’AS Monaco, qui a prêté l’attaquant espagnol aux Catalans cette année, a décidé d’activer l’option d’achat fixée à onze millions d’euros.

Âgé de 23 ans, Fati avait fait ses débuts en équipe première en 2019, peu avant ses 17 ans. Six jours plus tard, il devenait le plus jeune buteur de l’histoire du club en Liga.

Après 33 matchs sous le maillot blaugrana, l’entraîneur de la Roja de l’époque, Luis Enrique, le convoque. Le 3 septembre 2020, il fait ses débuts avec l’équipe d’Espagne, devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la sélection.

Son irruption fulgurante au plus haut niveau ne connaîtra toutefois pas la suite attendue. Après une première saison couronnée de succès, Fati se blesse au genou. S’ensuivent diverses blessures graves qui freinent son développement.

Il perd alors son statut de titulaire au Barça et, lors des rares opportunités qui lui sont offertes, manque d’assurance balle au pied. Avant la saison 2023/2024, le club catalan le prête donc à Brighton, mais une blessure au mollet freine à nouveau son élan et il ne parvient pas à s’imposer.

La saison dernière, en raison de ses problèmes physiques, il n’a disputé que 298 minutes avec le Barça, en 11 apparitions. Cet été, joueur et club ont conclu qu’un nouveau départ, même temporaire, était nécessaire. Monaco s’est alors manifesté et a rapidement trouvé un accord avec les Blaugrana.

À Monaco, Fati a peu manqué de matchs en raison de blessures et s'est imposé comme un joueur clé. Il a d'ailleurs marqué contre le FC Metz le week-end dernier et totalise pour l'instant 1 199 minutes, 28 matchs et 11 buts. Des statistiques suffisantes pour que Monaco décide d'exercer son option d'achat.