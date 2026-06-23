Le FC Barcelone a officialisé la signature d’un nouveau contrat

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi la signature de l’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, 18 ans, sous contrat jusqu’en 2029. Un renfort prometteur pour la célèbre Masia.

Le club catalan a levé l’option d’achat auprès d’Al-Ahly pour un montant de 1,5 million d’euros, majoré de primes, dans le cadre d’un accord prévoyant la signature d’un contrat de trois ans avec les Blaugrana.

Des débuts contrariés, puis une entrée en matière prometteuse

Ses premières semaines en Catalogne ont toutefois été perturbées par un problème de visa, l’obligeant à rentrer temporairement en Égypte avant de finalement faire ses débuts début mars.

Bien que son objectif initial fût de rejoindre le FC Barcelone Athletic, il a débuté avec l’équipe junior et, en quelques semaines seulement, il a démontré qu’il était « un attaquant d’un genre rare à la Masia », selon l’évaluation du club.

Il a déjà inscrit 6 buts en 11 matchs

L’attaquant égyptien a déjà inscrit 6 buts en 11 matchs avec le maillot blaugrana, faisant preuve d’une capacité exceptionnelle à conclure les actions avec brio. Une performance époustouflante qui lui a valu d’intégrer la sélection égyptienne pour la Coupe du monde 2026, sous la houlette de Hossam Hassan.

De La Masia au Mondial

Abdelkarim, unique avant-centre de la sélection des Pharaons, a pris part aux deux premières rencontres de la Coupe du monde contre la Belgique et la Nouvelle-Zélande, disputant environ vingt minutes par match. Il figurait dans le groupe égyptien qui a décroché sa toute première victoire dans la compétition face aux Kiwis.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, il a même bénéficié d’une séance d’entraînement personnalisée avec Mohamed Salah, preuve de l’attention portée à son épanouissement.

Un avenir prometteur

Le club catalan salue ses qualités uniques, son désir constant d’apprentissage et entend en faire « un attaquant bien plus qu’un simple buteur ».