Le FC Barcelone a décidé de soumettre Frenkie de Jong à de nouveaux examens médicaux, mais redoute le pire

Frenkie de Jong est rentré au FC Barcelone après la Coupe du monde, blessé au genou. Le Néerlandais s'est fait mal pendant le tournoi et a dû jouer sous anesthésie locale. Le club catalan, furieux, s'inquiète désormais pour l'intégrité de son joueur.

Selon Mundo Deportivo, le Néerlandais doit revenir au club ce lundi ou mardi pour de nouveaux examens médicaux. Le staff barcelonais veut en effet analyser plus en détail l’état de son genou, déjà soupçonné de présenter une lésion ligamentaire.

Si ce scénario se confirme, le Néerlandais pourrait être éloigné des terrains pendant quatre à six mois, et une intervention chirurgicale n’est pas exclue.

Selon le média espagnol, le milieu de terrain s’est déjà présenté vendredi dernier au club pour évaluer la gravité de sa blessure, mais ces examens sont toujours en cours.

Une fois les examens réalisés par les médecins du club et après consultation avec le joueur, le Barça devrait communiquer davantage de précisions sur sa situation.

Pour Hansi Flick, une longue absence de De Jong représenterait un coup dur, même si l’entraîneur dispose de plusieurs alternatives. Marc Bernal avait déjà remplacé le Néerlandais la saison dernière. Gavi ainsi que les jeunes Tommy Marqués et Xavi Espart peuvent également évoluer à ce poste.

Marc Casadó n’entre pas dans les plans de Flick et peut quitter le club.