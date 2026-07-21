D’après plusieurs sources concordantes, le club va finaliser le prêt de Mikayil Faye, défenseur appartenant au Stade Rennais, formation de Ligue 1. La visite médicale est prévue dans les prochains jours.

Polyvalent, il peut jouer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, ce qui permet au club allemand et à son entraîneur, Miroslav Klose, de résoudre deux problèmes d’un seul coup. Plusieurs défenseurs ont en effet quitté le club de deuxième division cet été.

Bien qu’il n’ait que 22 ans, le Sénégalais possède déjà un parcours riche : en 2024, il avait été transféré du FC Barcelone au Stade Rennais pour la somme de 10,3 millions d’euros. Son potentiel est tel que, selon certaines sources, les Catalans se seraient réservé, lors de la conclusion de l’accord, une option de rachat fixée à 25 millions d’euros. S’y ajoute une participation aux bénéfices de 30 % en cas de revente ultérieure.

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Nouvelle recrue du 1. FC Nuremberg : Faye n’a pas encore convaincu

Néanmoins, le défenseur n’a pas encore convaincu : arrivé en provenance du FC Barcelone pour 10,3 millions d’euros en 2024, il n’a pratiquement pas joué lors de sa première saison à Rennes. Prêté ensuite à la Cremonese en Serie A, il n’a disputé que huit matchs. Le Barça l’avait recruté en 2023, alors qu’il comptait une seule sélection avec le Sénégal, pour 1,5 million d’euros auprès du NK Kustosija, en Croatie, avant de l’intégrer à son célèbre centre de formation, La Masia.

Le Barça a également recruté Rayan Ghrieb (1. FC Magdebourg, 0,6 million d’euros), Xaver Kiefersauer (1860 Munich II, 75 000 euros), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos, gratuit), Sigurd Haugen (1860 Munich, gratuit), Fynn Otto (SC Verl, libre), Giannis Masouras (Omonia Nicosie, libre) et Can Moustfa (Energie Cottbus, indemnité inconnue), le FCN a déjà largement renforcé son effectif en vue de la saison à venir.