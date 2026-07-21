Goal.com
En direct
FC Barcelona v UD Las Palmas - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traduit par

Le FC Barcelone a activé une clause de 25 millions d’euros pour s’assurer les services du joueur. Transfert spectaculaire d’un ancien espoir du Barça en 2e Bundesliga

LaLiga
Mercato
FC Barcelone
Nuremberg
Bundesliga 2
Rennes
Ligue 1

Le 1. FC Nuremberg s’apprête à réaliser un coup de maître sur le marché des transferts. Un ancien espoir du FC Barcelone devrait prochainement renforcer la 2e Bundesliga.

D’après plusieurs sources concordantes, le club va finaliser le prêt de Mikayil Faye, défenseur appartenant au Stade Rennais, formation de Ligue 1. La visite médicale est prévue dans les prochains jours.

Polyvalent, il peut jouer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, ce qui permet au club allemand et à son entraîneur, Miroslav Klose, de résoudre deux problèmes d’un seul coup. Plusieurs défenseurs ont en effet quitté le club de deuxième division cet été.

Bien qu’il n’ait que 22 ans, le Sénégalais possède déjà un parcours riche : en 2024, il avait été transféré du FC Barcelone au Stade Rennais pour la somme de 10,3 millions d’euros. Son potentiel est tel que, selon certaines sources, les Catalans se seraient réservé, lors de la conclusion de l’accord, une option de rachat fixée à 25 millions d’euros. S’y ajoute une participation aux bénéfices de 30 % en cas de revente ultérieure.

VfL Bochum 1848 v 1. FC Nürnberg - 2. BundesligaGetty Images

Nouvelle recrue du 1. FC Nuremberg : Faye n’a pas encore convaincu

Néanmoins, le défenseur n’a pas encore convaincu : arrivé en provenance du FC Barcelone pour 10,3 millions d’euros en 2024, il n’a pratiquement pas joué lors de sa première saison à Rennes. Prêté ensuite à la Cremonese en Serie A, il n’a disputé que huit matchs. Le Barça l’avait recruté en 2023, alors qu’il comptait une seule sélection avec le Sénégal, pour 1,5 million d’euros auprès du NK Kustosija, en Croatie, avant de l’intégrer à son célèbre centre de formation, La Masia.

Le Barça a également recruté Rayan Ghrieb (1. FC Magdebourg, 0,6 million d’euros), Xaver Kiefersauer (1860 Munich II, 75 000 euros), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos, gratuit), Sigurd Haugen (1860 Munich, gratuit), Fynn Otto (SC Verl, libre), Giannis Masouras (Omonia Nicosie, libre) et Can Moustfa (Energie Cottbus, indemnité inconnue), le FCN a déjà largement renforcé son effectif en vue de la saison à venir.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google