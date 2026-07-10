Vendredi, la Fédération colombienne de football a demandé au bureau du procureur général d’ouvrir une enquête d’urgence sur les menaces de mort visant le joueur Jaminton Campaz. Le footballeur de 26 ans a été la cible d’une vague de critiques acerbes et d’appels à sa vie sur les réseaux sociaux après avoir manqué une occasion en or dans les dernières minutes des prolongations face à la Suisse, privant ainsi la Colombie d’une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué officiel, l’instance nationale a fermement condamné les menaces visant la vie et l’intégrité physique du joueur de 26 ans, au lendemain de la rencontre disputée à Vancouver (Canada) entre la Colombie et la Suisse. mardi dernier, et qui s’est soldée par la défaite des « Cafeteros » aux tirs au but (4-3) après un match nul et vierge à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Le Comité exécutif a réaffirmé sa solidarité avec Campaz, sa famille, l’ensemble des joueurs et la délégation, tout en appelant le parquet à accélérer l’identification et la sanction des auteurs de ces menaces.

Dans son communiqué, la Fédération a rappelé que les joueurs sélectionnés « font preuve de discipline, d’engagement, de professionnalisme et d’un profond amour pour leur pays » et qu’aucun d’eux ne devrait « être victime d’intimidation pour avoir représenté son pays sur un terrain de football ».

Le match décisif contre la Suisse a connu un moment tragique à la 114^e minute des prolongations, lorsque Campaz a gâché une occasion en or en tirant à côté du poteau ; ce coup de pied aurait pu offrir la qualification directe pour les quarts de finale, avant que les tirs au but ne scellent le sort de la rencontre en faveur des Suisses.

Après cette élimination douloureuse, les réseaux sociaux ont été inondés de critiques acerbes visant l’équipe dirigée par l’entraîneur argentin Néstor Lorenzo, ainsi que de menaces graves à l’encontre de Campaz, auteur pourtant du troisième but lors de la victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan lors du premier match du tournoi.

Sur son compte Instagram, Campaz a exprimé ses profonds regrets en déclarant : «Je suis profondément attristé de ne pas avoir pu vous offrir la joie que nous espérions tous, mais je vous assure que je n’ai jamais manqué de dévouement, d’engagement ou d’amour pour ce maillot. J’ai donné tout ce que j’avais sur le terrain, et je le referai mille fois pour mon pays.»

En raison de menaces graves, le joueur du club argentin Rosario Central n’est pas rentré en Colombie après l’élimination de la sélection, afin de garantir sa sécurité et celle de sa famille, une décision qui souligne la gravité de la situation.

Cette situation tragique rappelle celle d’Andrés Escobar, le défenseur colombien assassiné à Medellín le 2 juillet 1994 à l’âge de 27 ans, seulement dix jours après avoir marqué contre les États-Unis lors de la Coupe du monde, l’un des moments les plus sombres de l’histoire du football colombien.

La Fédération colombienne a conclu son communiqué en appelant tous les Colombiens à respecter les joueurs, déclarant : « Le football doit être un espace d’unité, de respect et d’espoir, et non une scène de haine, d’intimidation ou de violence. C’est pourquoi nous appelons tous les Colombiens à veiller à ce que les divergences inhérentes à la compétition sportive ne se transforment pas en menaces ou en agressions contre ceux qui consacrent leur vie à représenter leur pays. »