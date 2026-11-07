Le « fantastique » Sean Steur impressionne Jaissle, qui reste prudent après une frayeur

Le milieu de terrain de Newcastle United Sean Steur a été titularisé samedi contre Fulham (1-1), une occasion assez rare pour lui en Premier League. Selon son entraîneur Matthias Jaissle, le talent de 18 ans a livré un match fantastique, même si l’Allemand a également laissé entendre pourquoi les jeunes joueurs comme Steur disputent généralement moins de minutes qu’ils ne le souhaiteraient.

Depuis son arrivée de l’Ajax cet été, Steur a disputé onze matches avec Newcastle. Le jeune joueur avait été titularisé contre Liverpool (23 août), Hull City (19 septembre) et West Bromwich Albion en EFL Cup (26 août), avant de figurer pour la quatrième fois dans le onze de départ ce week-end contre Fulham.

Jaissle a remplacé Steur samedi à un quart d’heure de la fin. L’international chez les jeunes a été, selon The Chronicle « l’un des meilleurs joueurs », mais des douleurs physiques l’ont contraint à céder sa place à Matías Fernández-Pardo. Steur est mal retombé après un duel musclé avec le milieu de terrain de Fulham Sander Berge.

À première vue, ces douleurs ne semblent pas graves, a confirmé Jaissle après le match. L’entraîneur a déjà évoqué à plusieurs reprises sa réticence à accorder beaucoup de temps de jeu à des jeunes joueurs plus fragiles physiquement, comme Steur, Aladji Bamba (20 ans) et Bazoumana Touré (20 ans), dans l’intense Premier League.

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« Je pense qu’il va bien, il est en état de jouer », a déclaré Jaissle au sujet de Steur après le match. « Il sentait que sa condition physique n’était pas encore tout à fait au niveau. Je l’ai déjà dit. C’est normal quand on recrute un jeune joueur. Il doit s’y habituer, mais il a été fantastique. »

Newcastle traverse une période moins favorable : avant le nul à Fulham, le club avait subi deux défaites consécutives contre Everton, en Premier League et en EFL Cup. Auparavant, les Magpies avaient battu Crystal Palace, mais Aston Villa et Coventry City avaient pris le dessus sur Newcastle lors de la période précédente. Le club occupe actuellement la onzième place de Premier League.

Pour tenter d’enrayer cette spirale négative, Jaissle a reçu de bonnes nouvelles sur le plan médical. Lewis Miley, Fernández-Pardo et Toni Livramento se sont remis de leurs blessures et sont de nouveau disponibles. Miley et Fernández-Pardo ont fait leur retour après la pause contre Fulham. Après la trêve internationale, Newcastle reprendra la Premier League par un match à domicile contre Arsenal, leader du championnat.