Al-Faisaly n'a pas été la première équipe face à laquelle Al-Hilal a obtenu 3 penalties lors d'une confrontation dans l'histoire du championnat saoudien, puisque 4 autres victimes l'ont précédé.

Al-Hilal a obtenu 3 penalties, tous transformés, pour s'imposer face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, hier vendredi, sur la pelouse du Kingdom Arena, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

Selon l'émission « Dourina Ghair » sur la chaîne « Al-Saudiya », Al-Hilal a obtenu 3 penalties dans un même match à 5 occasions différentes depuis l'ère du professionnalisme, Al-Faisaly en étant la dernière victime.

Cette histoire a commencé lors de la saison 2019-2020, lorsqu'Al-Hilal a obtenu 3 penalties pour s'imposer face à Al-Raed sur le score de 3-1, avant que la chose ne se répète la saison suivante lors de la victoire 5-0 contre Al-Ain.

La troisième fois, c'était lors de la saison 2022-2023, à l'occasion de la victoire 3-1 face à Al-Batin, puis lors de la saison 2024-2025, lorsqu'il a battu Al-Riyadh sur le même score, avant que cela ne se reproduise face à Al-Faisaly au début de cette saison.

Il est à noter qu'Al-Hilal trône en tête de la Roshn Saudi League jusqu'à présent avec 3 points, devant Al-Qadsiah, deuxième, à la différence de buts.