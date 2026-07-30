Le faible FC Twente se réveille bien trop tard et trébuche douloureusement en Hongrie

Le FC Twente n’est pas parvenu, jeudi soir, à se qualifier pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Face à Ferencváros, l’équipe de John van den Brom s’est réveillée bien trop tard, ce qui a débouché sur un match nul 2-2. Wout Weghorst et Lucas Vennegoor of Hesselink ont inscrit les buts tardifs de Twente.

À Budapest, il fallait renverser le retard de 1-2 concédé lors du match aller, mais l’entraîneur Van den Brom n’avait aucune raison de modifier son onze de départ. Weghorst a de nouveau débuté, tandis que Sam Lammers est finalement entré en jeu.

Twente a surtout subi en début de rencontre, même si cela n’a pas immédiatement offert de grosses occasions à Ferencváros. Thomas van den Belt a toutefois donné un coup de main aux Hongrois en concédant un penalty d’une manière enfantinement simple. Toon Raemaekers l’a transformé avec sang-froid : 1-0.

Un gros coup dur donc pour les Tukkers, contraints de courir après le score. À la 36e minute, Twente a reçu un petit coup de pouce : Philippe Rommens a écrasé durement la cheville de Ramiz Zerrouki avec ses crampons, ce qui lui a valu un carton rouge après intervention de la VAR.

Ce carton rouge a au moins permis à Twente de passer un peu plus de temps dans la moitié de terrain adverse, mais la création d’occasions s’est révélée, comme la semaine dernière, un énorme problème. Les entrées de Lammers et Daouda Weidmann n’y ont pas changé grand-chose.

Pire encore, à la 53e minute, Twente a reçu le coup de grâce. Joseph, déjà auteur de deux buts la semaine dernière, a reçu le ballon dans sa propre moitié de terrain, s’est débarrassé de Stav Lemkin au terme d’un rush impressionnant et a surpris Lars Unnerstall d’une frappe dans le petit filet au premier poteau : 2-0.

Twente a tenté de forcer une offensive finale, mais elle n’a vraiment pris forme qu’après le but du 2-1 inscrit par Weghorst à la 82e minute. Il a transformé de la tête un ballon de Marko Pjaca pour ramener le score à 2-1. L’espoir est revenu, plus encore lorsque Lucas Vennegoor of Hesselink a soudainement placé une tête remarquable pour envoyer le 2-2 au fond des filets. Lemkin aurait encore pu se muer en héros de la soirée, mais sa tête est passée de très peu au-dessus.

L’élimination ne signifie pas pour autant que Twente en a totalement fini en Europe. L’équipe de Van den Brom est reversée au troisième tour préliminaire de la Conference League, où le FC DAC 1904 sera son adversaire. L’Ajax s’est également qualifié pour ce tour jeudi soir.