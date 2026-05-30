À quelques heures de la finale de la Ligue des champions, l’analyste en moi s’attache à repérer les failles d’Arsenal et les secteurs où le PSG peut imposer sa loi.

À mon avis, le PSG n’a pas besoin de révolutionner son plan de jeu. Ballon au pied, Arsenal pose un problème différent de celui posé par le Bayern. Ce dernier pouvait se montrer menaçant grâce à plusieurs attaquants de classe mondiale – Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Díaz – imposant des ajustements défensifs permanents. La force d’Arsenal réside ailleurs.

C’est sans doute la meilleure équipe du monde actuellement quand elle n’a pas le ballon : son organisation, sa compacité et sa gestion des espaces en font une formation très difficile à déstabiliser, surtout dans une finale où les marges sont minces et les occasions rares.

Toutefois, les Gunners ne doivent pas se laisser entraîner dans un duel pur homme à homme ni chercher à rivaliser avec l’intensité du PSG sur l’ensemble du terrain. Si leur structure venait à se désorganiser ou si leur pressing devenait trop agressif, la qualité technique et les rotations de positions des Parisiens pourraient les sanctionner.

Un secteur où Arsenal possède toutefois un avantage net, ce sont les coups de pied arrêtés. Les corners, en particulier, constituent l’une des armes les plus redoutables de l’arsenal de Mikel Arteta, et les statistiques récentes indiquent que le PSG a affiché des signes de vulnérabilité sur ces phases de jeu.

Plongeons dans les données pour comprendre comment cette finale pourrait se jouer.

Les points forts d’Arsenal

Si leur rendement s’est légèrement tassé par rapport aux standards exceptionnels atteints en début de saison, les Gunners se sont à nouveau montrés dangereux depuis la trêve internationale de mars. Bien que l’on réduise souvent leur dangerosité aux seuls corners et coups francs, les coups de pied arrêtés demeurent l’un des moyens les plus sûrs de créer des occasions de grande qualité face aux cadors. Les buts en jeu ouvert se faisant plus rares ces derniers mois, les Gunners ont retrouvé un équilibre bienvenu, maintenant leur dangerosité sur coups de pied arrêtés tout en restant compétitifs en phase de possession.

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Depuis le 1er avril, leurs corners les plus menaçants partent du côté droit et visent la zone entre le point de penalty et la surface de réparation. Les données indiquent toutefois une recherche de variété : aux centres rentrants s’ajoutent désormais des corners courts et des actions secondaires à la limite de la surface, comme contre Newcastle. L’objectif est clair : semer le doute et contraindre l’organisation défensive à couvrir plusieurs menaces plutôt que de simplement repousser le centre initial.

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Les données contextuelles confirment cette tendance : les schémas les plus productifs se concentrent sur ces zones cibles, Bukayo Saka et Noni Madueke alimentant la menace depuis la droite. Qu’il s’agisse de centres directs ou de combinaisons destinées à créer des occasions en deuxième phase, Arsenal persiste à se forger des opportunités de frappe là où les marges sont souvent infimes.

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Le PSG risque-t-il de faire le jeu d’Arsenal ?

Si Arsenal cherche une voie vers le but, la défense sur corner du PSG ces derniers temps pourrait bien lui en offrir une. Alors que l'équipe de Luis Enrique a figuré parmi les plus solides d'Europe pendant une grande partie de la saison, ses statistiques défensives sur corner depuis avril montrent des signes de vulnérabilité. Plusieurs des occasions concédées ont pris naissance dans des zones centrales proches du but, des zones qui ressemblent fortement à celles qu'Arsenal cible le plus souvent lors de ses corners offensifs.

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Ces données ne suffisent pas pour taxer le PSG d’inefficacité défensive sur coups de pied arrêtés, mais elles soulignent une faille que les Gunners pourraient exploiter dans un match où les occasions seront probablement rares. Ces dernières semaines, le club de la capitale a concédé un nombre de tirs et d’occasions supérieur à la moyenne dans ce même couloir central, zone de prédilection des attaquants londoniens. Dans une finale qui se jouera sur des détails, la principale force d’Arsenal pourrait ainsi exploiter l’une des rares faille actuelles du PSG.

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Ces occasions ont souvent émergé dans l’axe, notamment sur le côté droit de leur défense, zone que les Gunners ont précisément ciblé sur leurs propres coups de pied arrêtés depuis avril.

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Les coups de pied arrêtés semblent ainsi offrir à Arsenal l’une de ses voies les plus évidentes vers le but. Cependant, les finales se décident rarement sur une seule phase de jeu. Pour comprendre où la bataille dans son ensemble pourrait être gagnée ou perdue, nous allons maintenant nous intéresser au jeu ouvert.

Conclusion

Les finales de Ligue des champions se jouent souvent sur des éclats fugaces plutôt que sur la domination durable. Sur 90 minutes, le PSG pourrait bien avoir plus de possession et contrôler le terrain pendant de longues périodes, mais Arsenal possède une arme capable de changer la donne en une seule action.

Les données montrent un chevauchement flagrant entre les combinaisons de corners préférées d’Arsenal et les zones où le PSG a récemment révélé des lacunes sur coups de pied arrêtés. Si le PSG demeure l’une des défenses les plus solides d’Europe, ses récents problèmes sur corners offrent à Arsenal une opportunité rare de marquer sans avoir à déstabiliser une équipe réputée pour sa maîtrise du ballon.

Cela ne garantit pas une domination des Gunners sur les coups de pied arrêtés, ni une soudaine fragilité parisienne sur ce type d’actions ; cela souligne simplement l’un des rares points de rencontre entre la force principale d’Arsenal et une faille récente du PSG.

Dans une finale où les écarts s’annoncent minimes, ce détail pourrait suffire à offrir à Arsenal la clé du succès.



