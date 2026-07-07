Le face-à-face entre le Pharaon et le Roi… Une dernière danse qui réunit Salah et Messi en Coupe du monde

Les amateurs de football ont les yeux tournés vers la confrontation historique à venir entre les sélections d’Argentine et d’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce rendez-vous, attendu comme un duel passionnant et sans précédent, mettra aux prises les deux stars Lionel Messi et Mohamed Salah.

Ce rendez-vous offre un duel à part entre « le Roi » et « le Pharaon » : impossible d’aborder la rencontre sans s’attarder sur ces deux stars, considérées comme les joueurs les plus en vue dans leurs pays respectifs et peut-être même les plus importants de l’histoire de leurs sélections.

Le quotidien espagnol Marca rappelle que les statistiques confirment la suprématie de Lionel Messi et Mohamed Salah dans l’histoire de leurs sélections, les deux hommes étant alignés d’entrée comme capitaines et emblèmes de leurs nations.

Ils totalisent tous deux plus de 110 sélections : 203 pour Messi, 118 pour Salah. Ils détiennent par ailleurs les records de buts marqués : 124 pour Messi, 66 pour Salah, ce dernier pointant juste derrière Hossam Hassan (69) qui entraîne aujourd’hui les Pharaons.

Si la rencontre marquera leur première confrontation en sélection, les deux hommes se sont déjà croisés à deux reprises en club, lorsque Messi portait le maillot du Barça et Salah celui de la Roma puis de Liverpool.

La star égyptienne n’a remporté aucune victoire lors de ces confrontations, et lors de la deuxième confrontation, l’Argentin avait même signé un doublé en Ligue des champions 2018-2019, permettant au Barça de l’emporter 3-0 à l’aller avant que Liverpool ne renverse la vapeur lors d’un retour historique à Anfield (4-0).

La poignée de main entre les deux capitaines au coup d’envoi devrait focaliser l’attention planétaire, car cette épreuve pourrait bien être, en l’absence de confirmation officielle à ce jour, la dernière grande compétition des deux stars.

Messi, qui disputera son sixième Mondial aux États-Unis, mettra un point final à son parcours en Coupe du monde, tandis que Salah, en lice pour sa deuxième participation, devrait lui aussi tirer sa révérence sur la scène internationale.

Lionel Messi possède une carrière internationale bien plus longue que celle de la star égyptienne, bénéficiant de cinq années d’expérience supplémentaire.

Messi a fait ses débuts le 17 août 2005 lors d’un match amical contre la Hongrie, au cours duquel il a été expulsé de manière étrange, tandis que Mohamed Salah a disputé son premier match avec l’équipe nationale le 3 septembre 2011 lors de la défaite 2-1 contre la Sierra Leone, avant d’inscrire son premier but officiel un mois plus tard, lors de la victoire 3-0 contre le Niger, inaugurant une série de 66 réalisations sous le maillot national.

La comparaison souligne une nette supériorité de Messi en matière de grandes compétitions et de titres. Si l’Égypte est souvent présentée comme la reine du continent africain et la nation la plus titrée de la Coupe d’Afrique des nations (sept sacres), elle n’a pas obtenu son billet pour la Coupe du monde 2022, ce qui réduit le palmarès de Salah à deux participations seulement : en 2018 et en 2026.

Mohamed Salah se rapproche du total de participations de Messi aux compétitions continentales : cinq CAN contre sept Copa América. Mais la star argentine a soulevé deux fois le trophée continental, tandis que Salah a dû se contenter de deux finales, en 2017 et 2021.

Selon Marca, cette comparaison, qui précède leur affrontement de ce soir au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, ne vise pas à placer Salah sur le même plan que Messi – exercice délicat tant l’Argentin échappe à toute comparaison –, mais à mesurer l’importance considérable de la star égyptienne sur le continent africain.

Salah entre ainsi dans le panthéon des cinq meilleurs joueurs de l’histoire du continent africain, aux côtés de Samuel Eto’o, Didier Drogba et d’autres légendes.